Macron liet blauw in Franse vlag stiekem aanpassen: ‘eleganter’

De Franse vlag op het Élysée in Parijs, na de aanpassing van Macron, dus in het ‘elegantere marineblauw’. Beeld Getty Images

Morrelen aan de symbolen van de natie, daar kom je in Frankrijk doorgaans niet zomaar mee weg. Maar Emmanuel Macron lijkt erin geslaagd. Franse media ontdekten dat de president vorig jaar juli in alle stilte de kleurstelling van de nationale driekleur heeft laten aanpassen: helderblauw werd donkerblauw. Zo wappert de vlag sindsdien op het presidentieel paleis (Elysée), bij de nationale assemblee en bij diverse ministeries.

De Franse vlag op het Élysée in Parijs, nog vóór de aanpassing van Macron, dus in 'mariablauw'. Beeld Getty Images

De aanvankelijk door niemand opgemerkte aanpassing werd volgens zender Europe 1 niet alleen doorgevoerd omdat donkerblauw, officieel ‘marineblauw’, eleganter zou zijn, maar ook om weer aan te knopen bij de originele drapeau tricolore van de Franse Revolutie. Die uit 1794 daterende driekleur, symbool van het glorieuze Franse verleden, werd in 1976 op last van president Valéry Giscard d’Estaing ingeruild voor een lichtere variant, omdat die beter zou kleuren bij het katholiek geïnspireerde ‘mariablauw’ van de Europese vlag.

Macrons beslissing zou vorig jaar niet zonder heftige interne discussies in het presidentieel paleis zijn genomen. Journalistiek speurwerk wees uit dat het niet Macron zelf, maar voormalig Elysée-directeur Arnaud Jolens was die de knoop doorhakte. Sommigen zien ook de invloed van admiraal Bernard Rogel, chef van Macrons militaire staf: Franse marineschepen zijn altijd de donkerblauwe variant van de vlag blijven gebruiken.

Hoewel de nieuwe-oude Franse driekleur dus minder mooi matcht met de vlag van de Europese Unie is de stille herinvoering géén anti-Europees gebaar, bezweren insiders in het Elysée, wellicht bezorgd voor een relletje kort voordat Frankrijk per 1 januari het EU-voorzitterschap overneemt. Mogelijk kan het eigengereide besluit Macron nog wel op lastige vragen komen te staan in aanloop naar de presidentsverkiezingen april volgend jaar.

De Franse vlag is overigens (net als de Russische) mede afgeleid van de Nederlandse vlag, de oudste driekleur ter wereld. Het uit 1572 daterende oranje-blanje-bleu en latere rood-wit-blauw was voor de Franse revolutionairen een inspiratie omdat Nederland de eerste moderne republiek in Europa was. Hoewel de Franse vlag ook wordt gelinkt aan het rood en blauw in het wapenschild van Parijs en het koninklijk wit van de Bourbons.