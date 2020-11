Macron kondigt verdubbeling grensbewaking aan wegens ‘intensivering van de terrorismedreiging’

President Macron in gesprek met de grensbewaking tussen Spanje en Frankrijk. Beeld Reuters

De uitbreiding van de grenscontroles is volgens Macron nodig met het oog op ‘de intensivering van de terrorismedreiging’. ‘Er is een netwerk van smokkelaars die banden hebben met terroristen’, zei de president.

Vorige week werd Frankrijk getroffen door een terreuraanslag in Nice waarbij drie kerkbezoekers om het leven kwamen. De dader, een 21-jarige Tunesiër, was krap 24 uur eerder illegaal Frankrijk binnengekomen vanuit Italië. Daarop nam de roep om strengere grenscontroles in Frankrijk toe.

Macron erkent nu de noodzaak van aangescherpte grensbewaking. ‘Terroristische daden kunnen worden begaan door mensen die gebruik maken van migratiestromen’, aldus de president, die samen met minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin een bezoek bracht aan een douanepost op de Spaans-Franse grens.

De president pleitte eveneens voor een ‘grondige hervorming’ van de regels ten aanzien van het vrije verkeer in de Schengenzone. Hoe hij die precies wil hervormen zei hij niet. Frankrijk zal in december een aantal ‘eerste voorstellen in die richting’ doen in de Raad van Europa, zei Macron. De Franse president benadrukte eerder deze week, na de terroristische aanslag die aan vier mensen in Wenen het leven kostte, dat Europa ‘samen moet blijven staan’ om ‘de vloek van het terrorisme te bestrijden’.