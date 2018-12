Macron hoopt met verhoging minimumloon gele hesjes tot bedaren te brengen

Macron tijdens zijn toespraak maandagavond. Beeld AP

De president presenteerde een pakket aan maatregelen die het armere gedeelte van de Franse bevolking tegemoet moeten komen. Macron hoopt de gele hesjes zo tot bedaren te brengen.

Met een reeks concrete handreikingen hoopt de Franse regering vooral de lage middenklasse financieel te ontlasten. Ouderen met een inkomen van minder dan 2.000 euro per maand zullen worden vrijgesteld van een reeds geplande belastingverhoging. Overuren worden niet langer belast.

Werkgevers, die niet hoeven op te draaien voor de verhoging van het minimumloon, kunnen belastingvrij een eindejaarbonus uitkeren aan werknemers. De maatregelen gaan per 1 januari 2019 in.

De toezeggingen die Macron maandag heeft gedaan, gaan tussen de 8 en 10 miljard euro kosten. Dat heeft Olivier Dussopt, de staatssecretaris voor onder meer begrotingszaken, maandagavond becijferd bij BFM TV.

Veertig jaar onbehagen

De toespraak van de president was tegelijkertijd een mea culpa aan het Franse volk. ‘De boosheid zit diep, en is legitiem’, zei Macron. ‘Ik weet dat mijn maatregelen sommigen onder u hebben benadeeld. Ik heb u misschien het gevoel gegeven dat ik andere prioriteiten had.’

De president benadrukte de soevereiniteit van het volk, ‘Mijn legitimiteit komt niet van een politieke partij, maar van u’, zei hij. ‘Ik heb maar één zorg, en dat bent u.’ Macron wees daarnaast op het feit dat de boosheid van de gele hesjes niet alleen het gevolg is van zijn beleid. ‘De misère dateert niet van gisteren’, zei hij. ‘Er komt nu veertig jaar aan onbehagen boven.’ Macron is naar eigen zeggen juist president geworden om Frankrijk uit deze ‘sociaal-economische noodtoestand’ te leiden.

Tot dusver hield de president zich opvallend stil. Slechts een keer eerder ging hij voor het oog van de natie in op de grieven van de gele hesjes. ‘Ik begrijp de boosheid, maar we gaan niet van koers wijzigen’, zei de president twee weken geleden. Zijn energietransitie zou doorgaan, maar Frankrijk ging er ‘een nationaal debat’ over voeren. Een bevestiging van Macrons arrogantie, vonden de gele hesjes. Want waarom een nationaal debat organiseren als de koers van het beleid toch al vaststaat? Onbedoeld wakkerde Macron het gele vuur verder aan.

Demonstranten van de gele hesjes beweging kijken op een televisiescherm naar de toespraak van Franse president Macron. Beeld REUTERS

Frankrijk keek maandagavond dan ook in spanning uit naar wat de president zou gaan zeggen. Op voorhand werd de toespraak gezien als uiterste poging om de volkswoede te temmen. Het was erop of eronder, was de teneur in de Franse media. Macrons presidentschap stond op het spel. Volgens dagblad La Nouvelle Republique moest Macron zich wagen aan ‘een trapeze-act zonder vangnet’.

Het is de vraag of Macrons toezeggingen en mea culpa hem in de ogen van de gele hesjes krediet hebben verschaft. De boosheid van de demonstranten richtte zich de afgelopen weken in toenemende mate tegen de president, die in hun ogen de personificatie is van een elitaire en arrogante politieke kaste.

Macron zal met ingehouden adem volgen hoe zijn nieuwe knieval wordt ontvangen. Als zijn sociaal-economische handreikingen de boel enigszins tot bedaren weten te brengen, rest de vraag hoeveel armslag Macron nog heeft om zijn politieke agenda uit te voeren. De president werd verkozen met ingrijpende hervormingsplannen. Zelf zei hij niet van plan te zijn die af te remmen.