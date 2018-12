Macron gaat praten met vakbonden en werkgevers over eisen gele hesjes

In de ogen van de demonstranten met gele hesjes, die al weken in Franse steden de straat op gaan, is de president het symbool van een bestuurlijke elite die geen voeling heeft met het volk, een stroman van multinationale banken en de Europese Unie. Macron moet weg, vinden de meesten. Maar ook als Macron de gele hesjes weet te temmen, is zijn presidentschap aangetast. Het is de vraag of zijn agenda van hervormingen nog overeind kan blijven.

Maandagochtend ontvangt Macron vertegenwoordigers van de vijf grootste vakbonden en drie werkgeversorganisaties. Volgens de Franse media zal de president tijdens die bijeenkomst zijn nieuwe maatregelen om de gilets jaunes tegemoet te komen aankondigen aan de sociale partners. Ook de voorzitters van de Franse Eerste en Tweede Kamer zullen bij die bijeenkomst aanwezig zijn, net als de voorzitters van de verenigingen van de Franse gemeenten, departementen en regio’s.

Het gebied rond de Arc de Triomphe, dit weekend. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Record aantal aanhoudingen

De Franse politie hield zaterdag een recordaantal personen staande. Ze wist zo te voorkomen dat het protest in Parijs uitdraaide op een geweldsuitbarsting, zoals vorige week zaterdag. Desondanks sneuvelden in de hoofdstad opnieuw tientallen winkelruiten en werden veel auto’s in brand gestoken. Ook in steden als Bordeaux, Toulouse en Marseille werden winkels vernield en geplunderd.

De afschrikkingsstrategie van de Franse regering bestond eruit te waarschuwen voor een oncontroleerbare veldslag. Vreedzame demonstranten werd met klem afgeraden naar Parijs te komen. Politieagenten waren geïnstrueerd veel harder in te grijpen dan tijdens de vorige onlusten. Dat bleek niet aan dovemansoren gericht. De Franse politie hield 1.723 mensen staande en pakte 1.220 mensen op. In Parijs werden 1.082 mensen staande gehouden – een record. Van hen werden 974 gearresteerd.

Er vielen 126 gewonden in de hoofdstad. In heel Frankrijk werd volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken door 136 duizend mensen gedemonstreerd, net als vorige week.

Ook in het centrum van Brussel raakten betogers zaterdag slaags met de oproerpolitie. Die zette traangas in om te verhinderen dat demonstranten met gele hesjes naar het hoofdkwartier van de Europese Unie op het Robert Schumanplein trokken.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant