Macron en Finse premier stellen Boris Johnson een ultimatum: vóór eind deze maand moeten Britse voorstellen binnen zijn

De Finse premier Antti Rinne en de Franse president Emmanuel Macron voor het begin van hun overleg in het Elysée. De twee leiders eisen dat Groot-Brittannië vóór het eind van deze maand met concrete Brexit-plannen komt. Beeld EPA

De Finse premier Rinne, wiens land momenteel voorzitter van de EU is, en Macron maakten duidelijk dat ze zich zorgen maken over het uitblijven van concrete voorstellen van Britse zijde. ‘Als het Verenigd Koninkrijk wil praten over alternatieven voor het bestaande Brexit-akkoord dan moeten die vóór het eind van deze maand worden gepresenteerd’, zei Rinne na afloop van het overleg met Macron.

Rinne en Macron zeiden dat zij ‘bezorgd zijn over wat er momenteel in Groot-Brittannië gebeurt en de verwarring die daardoor in Europa ontstaat’. ‘Als er eind september geen voorstellen liggen, dan dan denk ik dat heel wat Europese leiders het eens zijn met de conclusie: dan is het voorbij’, waarschuwde Rinne. Hij wees erop dat de EU-leiders de tijd moeten krijgen om de Britse voorstellen uitvoerig te bestuderen vóór de EU-top van 17 en 18 oktober in Brussel. Dat is de laatste kans om een akkoord te bereiken voor de afgesproken uittredingsdatum van 31 oktober.

Premier Johnson verzekerde afgelopen week nog eens dat zijn land op die datum uit de EU stapt, of er nu een akkoord ligt of niet. Het is niet duidelijk hoe hij dat wil doen, nu het Britse parlement hem per wet heeft opgedragen om uitstel te vragen als er geen akkoord is. Vooralsnog zegt Johnson druk bezig te zijn met onderhandelingen over een nieuwe deal, maar de Europese Commissie zegt tot nog toe geen enkel concreet voorstel te hebben gezien.

Ongeduld

EU-onderhandelaar Michel Barnier liet woensdag in het Europees parlement ook zijn ongeduld over het uitblijven van Britse voorstellen blijken. ‘Drie jaar na het Brexit-referendum is het geen zaak om te doen alsof je onderhandelt’, zei hij.

Het is onduidelijk hoe hard het Fins-Franse ultimatum is. Het is bekend dat president Macron weinig voelt voor een nieuw uitstel, maar anderzijds zijn de EU-landen ook beducht de schuld te krijgen van een wanordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Als ook de andere EU-leiders zich achter het ultimatum scharen, heeft premier Johnson nog geen twee weken om een realistisch alternatief voor de backstop te vinden, de noodregeling die moet voorkomen dat er een harde grens met Ierland ontstaat. Johnson eist dat die regeling waardoor Groot-Brittannië nog lange tijd aan de EU-regels vast zal zitten, uit het bestaande akkoord wordt geschrapt.

De Britse regering denkt nu aan een veel beperktere regeling waarbij alleen Noord-Ierland de EU-regels op het gebied van plant- en diergezondheid moet volgen, zodat de onderlinge handel in landbouwproducten met Ierland zonder belemmeringen kan doorgaan. Maar volgens de Financial Times voelde Johnson zich compleet overvallen toen Barnier en diens EU-collega's hem deze week duidelijk maakten hoeveel grenscontroles daarnaast in de praktijk dan toch nog nodig zijn.