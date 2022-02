Macron belt Poetin: ‘We leiden allebei oude magnifieke naties. Helaas kunnen we die territoria van vroeger niet meer claimen’

Beeld Javier Muñoz

Emmanuel Macron: ‘Vladimir? Met Emmanuel, je weet wel, uit Frankrijk. Ik wilde even vragen hoe het nu gaat.’

Vladimir Poetin: ‘Attent van je Emmanuel. Ook attent dat je naar Moskou kwam vanwege mijn zorgen over de Navo-dreiging. Maar uiteindelijk heb ik aan die aandacht van jou niet zoveel. Weet je, vroeger was Frankrijk een grootmacht, tegenwoordig is het... nou ja. Laat de president van het belangrijkste Navo-land contact met me opnemen. Ik beloof: als het Witte Huis verklaart dat Oekraïne deel uitmaakt van mijn comfortzone en de Navo zich terugtrekt uit onze oude satellietstaten, dan kom ik in Het Élysée lunchen. Benieuwd of jouw tafel langer is dan de mijne, niet in freudiaanse zin hoor!’

Macron: ‘Luister mijn beste Vladimir, wij hebben elkaar meer te bieden. Weet je, wij leiden allebei magnifieke oude naties. Wij Fransen kennen net als jullie Russen nostalgie naar de tijd dat we machtiger en ruimer geproportioneerd waren dan nu. In de verkiezingen in april neem ik het op tegen twee kandidaten die de klok een of twee eeuwen willen terugzetten. Helaas, zoals wij niet meer alle territoria kunnen claimen die we onder Napoleon hadden, zo kunnen jullie niet meer alles claimen wat Stalin had. Na Napoleon hebben we Europees gebiedsverlies nog gecompenseerd met een imperium in Afrika, en dat zijn we ook kwijt.’

Poetin: ‘Je vergelijkt appels met peren, Emmanuel. Oekraïne is Frans-West-Afrika niet! Jullie waren kolonialisten, wij claimen slechts onze natuurlijke habitat. De Kievse Roes, het historische Rijk van Kiev, is de geboortegrond van het Russische natie. De eerste Vladimir de Grote zetelde in Kiev. We hebben een gezegde: zoals een kip geen echte vogel is, zo is Oekraïne geen echt buitenland.’

Macron: ‘Dat kan wel zijn Vladimir, maar ik kan je uit Franse ervaring vertellen: als ze je eenmaal ergens als kolonisator zien, dan kun je er je habitat en je comfortzone bijhalen, maar dat gaat je niet helpen. Je weet hoe het ons is vergaan in Algerije. Luister, ik heb een leestip, Duister continent van Mark Mazower. Daarin vergelijkt hij het Sovjet-imperium van na 1945 met de Britse en Franse koloniale rijken. Het bleek voor jullie even lastig en kostbaar langdurig andermans gebied te bezetten als voor ons. Maar het magnifieke van grootse naties als de onze hoeft niet per se te resulteren in hard imperialisme. Wij hechten tegenwoordig aan een concept dat we l’impérialisme doux noemen, zacht imperialisme. Dat half Californië bedekt is met Franse druivenrassen, zien we als voortzetting van ons imperium met andere middelen.’

Poetin: ‘Dat klinkt een beetje als postmodern geouwehoer Emmanuel. Met Stalinskaya wodka krijgen wij Californië niet aan onze voeten. Voor mij blijven hardere elementen à la tanks onlosmakelijk verbonden met onze identitaire expressie. En tanks moeten rollen...’

Macron: ‘Waarom gebruik je die tanks en die wodka niet anders? Laat Chinese toeristen een fles wodka drinken en laat ze dan op een veilig afgezet terrein zo’n prachtige klassieke Sovjet-tank besturen, dat vinden ze fantastisch!’

Poetin: ‘Is dat een tip of een zonderling postmodern idee? Over zacht imperialisme gesproken: als ik jouw naam hoor, moet ik altijd denken aan die Emmanuelle-films die we illegaal bij de KGB keken tijdens saaie diensten. Emmanuelle 5 heb ik wel vijf keer gezien.’

Macron: ‘Ach, wat leuk om te horen! Er zijn sindsdien minstens dertig Emmanuelle-films bijgekomen. Ik beloof je: als jij naar Het Élysée komt, staat daar een fijne box voor je klaar!’