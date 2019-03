Machtsvertoon of een geheime operatie: wat doen die Russische militairen in Venezuela?

Een van de twee Russische vliegtuigen op de internationale luchthaven van Caracas. Beeld REUTERS

Er is helemaal niets aan de hand, beweert Moskou deze dagen. Het sturen van de militairen maakt gewoon deel uit van de innige militaire samenwerking die al jaren bestaat tussen Rusland en Venezuela. Onzin, roepen de VS. De operatie is onderdeel van een Russische campagne om het regime van president Maduro te versterken.

De toestellen van de Russische luchtmacht, een IL-62-passagiersvliegtuig en een AN-24-vrachttoestel, kwamen op zaterdag aan op de luchthaven Simón Bolívar bij Caracas. In het passagiersvliegtuig bevonden zich zo’n honderd militairen. Wat in het vrachtvliegtuig zat, is onduidelijk. De aankomst van de toestellen zou in de afgelopen jaren tot weinig bevreemding hebben gewekt. Rusland is immers een belangrijke economische en militaire steunpilaar van Caracas.

Maar omdat de Venezolaanse president Maduro nu midden in een machtsstrijd is verwikkeld met oppositieleider Juan Guaidó, gingen zaterdag meteen de alarmbellen rinkelen in Washington. De militairen arriveerden op het moment dat Venezuela net was bekomen van de stroomuitval die het land bijna een week lam legde. Volgens Maduro was de plotselinge storing het gevolg van een cyberaanval die het werk zou zijn geweest van de VS. Washington zat immers, onder de regering-Obama, toch ook achter het Stuxnet-virus dat het Iraanse kernwapenprogramma ontregelde?

Rusland stuurde in december zijn belangrijkste langeafstandsbommenwerper, de Tu-160, naar Venezuela. De aankomst van de twee toestellen werd gezien als een signaal van president Poetin aan de VS dat hij het Maduro-regime niet in de steek zal laten. Beeld AFP

Speciale eenheden

Volgens een Amerikaanse regeringsfunctionaris, zo meldt het persbureau Reuters, maken de militairen deel uit van Ruslands speciale eenheden. Onder hen zouden zich cyberveiligheidsspecialisten bevinden die de cyber-infrastructuur van de regering moeten beschermen. Als dit klopt, zou Maduro bang zijn voor een ‘cyberoorlog’ bedoeld om zijn regering ten val te brengen. Toeval of niet, op maandag werd Venezuela weer getroffen door een flinke stroomuitval.

De VS ontkennen in alle toonaarden bezig te zijn met sabotageacties om Guaidó aan de macht te helpen. Washington noemde de aankomst van de Russische militairen een ‘roekeloze escalatie’ van de situatie in het land. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo pakte maandag de telefoon en belde met zijn Russische collega Lavrov. ‘De VS zullen niet toekijken hoe Rusland de spanningen in Venezuela verhoogt’, aldus zijn ministerie later in een verklaring.

Moskou zweeg drie dagen lang over de landing van de twee luchtmachtvliegtuigen. Pas op dinsdag reageerde Lavrovs ministerie. Niets aan de hand, aldus een woordvoerder. Volgens haar zijn de militairen ‘specialisten’ die het Venezolaanse leger een handje helpen. Precies zoals ze al jaren doen. De twee landen sloten in 2001 een militair samenwerkingsakkoord. Net als in december, toen de nucleaire bommenwerpers korte tijd in Caracas waren, lijkt Rusland met het nieuwe machtsvertoon echter vooral duidelijk te willen maken dat het een afzetting van Maduro niet zal tolereren.