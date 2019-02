Machtsstrijd Air France-KLM duurt voort: wat is er aan de hand tussen topmannen Ben Smith en Pieter Elbers?

Al sinds de fusie van Air France en KLM in 2004 is er strijd om de macht. Vanuit Nederland bestaan er zorgen over een machtsgreep door de Fransen. Die argwaan is aangewakkerd nu de topman bij Air France-KLM, Ben Smith, een plek zou eisen in de raad van commissarissen bij KLM, zoals hij ook een zetel bekleedt in de raad van toezicht van de holding. Bij KLM zien ze de komst van zo’n hooggeplaatste pottekijker als een aanval op de relatieve zelfstandigheid van de Nederlandse tak.

Bovendien wil Smith meer grip krijgen op de Nederlandse tak. Het gevolg is dat KLM-baas Pieter Elbers, die in 2014 aantrad, moet vrezen voor zijn baan. Zijn contract loopt in april af. Het geruchtencircuit belooft weinig goeds over de kansen om herbenoemd te worden. Tot groot ongenoegen van het Nederlandse personeel. Een bezoekje van topman Smith aan de pilotenbond in februari moest de onrust bij het bedrijf te verminderen, maar leidde juist weer tot commotie.

CEO Pieter Elbers van KLM. Beeld ANP

Ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) uitten tegen Smith hun zorgen over diens plannen met KLM. Maar hoeveel invloed heeft Den Haag nog? Zeven vragen over het lot van KLM.

Ook premier Rutte steunt Elbers in de machtsstrijd binnen Air France-KLM en heeft begrip voor de zorgen en gevoelens van het KLM-personeel over de plannen van bestuursvoorzitter Smith: ‘Wij moeten zorgen omzetten in actie.’ Ondertussen vraagt economieredacteur van de Volkskrant Peter de Waard zich af of Elbers wellicht bezig is met een Nederlandse exit?

De Canadees Ben Smith staat sinds augustus 2018 aan het roer van Air France-KLM. Het is een van de zwaarste karweien uit zijn carrière: het rommelt intern en de buitenwereld heeft vele boze gezichten. De belangrijkste tegenstrevers in zes portretten.