Machtig Disney-brein achter Frozen en Toy Story kondigt alsnog vertrek aan na #metoo-beschuldigingen

Het creatieve brein achter de Disney-successen Toy Story, Finding Nemo en Frozen verlaat het filmbedrijf na beschuldigingen van seksueel ongepast gedrag richting medewerkers. In november sprak John Lasseter, de animatiebaas van Walt Disney en mede-oprichter van Pixar Animation Studios, vlak voor zijn sabbatical nog de hoop uit ondanks zijn ‘misstappen’ te kunnen terugkeren.

Zoals toen - tijdens de #metoo-hoogtijdagen in Hollywood - al werd vermoed, was die hoop ongegrond. Vrijdag maakte Walt Disney in een verklaring zijn vertrek bekend.

Na de val van Harvey Weinstein, in oktober, is de 61-jarige Lasseter de volgende machtige filmbaas in de Verenigde Staten die sinds het begin van de #metoo-discussie terugtreedt. Vorig jaar kwam via het Amerikaanse Hollywood Reporter de eerste beschuldiging van een vrouw naar buiten richting Lasseter. Later voegden anderen zich daarbij, met verhalen over handtastelijkheden, zoenen en ongepaste opmerkingen over lichaamsdelen.

De filmmaker, die doorgaans gekleed gaat in een kleurrijk Hawaii-shirt, zei niet veel later bij de aankondiging van zijn ‘periode van reflectie’, dat hij na gesprekken met betrokkenen inzag dat hij sommigen van hen ‘een gevoel van respectloosheid en ongemak heeft gegeven’, maar dat dit nooit zijn intentie was. ‘Ik wil in het bijzonder mijn excuses aanbieden aan iedereen die een ongewilde knuffel of andere geste heeft ontvangen die op welke manier dan ook een grens overschreed.’

Lasseter spreekt nu, bij de aankondiging van zijn vertrek, niet over zijn misstappen, maar over de maanden vrij die hem de kans gaven te reflecteren op zijn leven, carrière en persoonlijke prioriteiten. ‘Ondanks dat ik toegewijd blijf aan de kunst van animatie en het talent bij Pixar en Disney, heb ik besloten dat het einde van dit jaar het juiste moment is om me te gaan richten op nieuwe creatieve uitdagingen.’ Tot 31 december blijft hij als consultant verbonden aan het bedrijf.

Nadat Disney in 2006 Pixar kocht, werd Lasseter hoofd creativiteit bij Pixar en Disney Animatie. De hoogste baas van Disney prijst hem als pionier die de standaard heeft bepaald voor animatiefilms en de man die eigenhandig voor een ommekeer bij Walt Disney heeft gezorgd. Lasseters opvolger is nog niet bekendgemaakt.

Met zijn films verdiende Disney 14 miljard dollar aan kaartverkoop, rekende persbureau Reuters uit. Online kaartverkoper Fandango maakte donderdag bekend dat Lasseters Incredibles 2 op weg is de best verkopende film ooit te worden in de voorverkoop. Op 15 juni is de lancering, Lasseter was eerder deze week afwezig bij de wereldpremière in Hollywood.