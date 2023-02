Macho-influencer Andrew Tate haalde nog één keer uit naar Greta Thunberg, en belandde toen in de gevangenis

Andrew Tate is populair onder puberjongens vanwege zijn video’s over het domineren van vrouwen. Maar hij verkeek zich lelijk op Greta Thunberg, die haar eigen schare puberfans heeft.

Ouderwetse media lieten na het uitgebreid te belichten, maar op 8 februari diende het Kamerlid Baudet een motie in waarin hij de Nederlandse regering opriep zich te ontfermen over het lot van de Brits-Amerikaanse ‘systeemcriticus Andrew Tate’ die sinds 29 december ‘onder mensonterende omstandigheden vastzit in EU-land Roemenië’. Het Kamerlid omschreef Tate als ‘een crypto-FVD’er’ die ‘zonder enige vorm van aanklacht’ is opgepakt.

Hij zei er niet bij dat er wel verdénkingen bestaan aan Tates adres, namelijk van mensenhandel, verkrachting en deelname aan een criminele organisatie. Toen de Roemeense politie in het voorjaar van 2022 na een tip van de Amerikaanse ambassade poolshoogte ging nemen in Tates webcamstudio in Boekarest, bevrijdden agenten daar en passant twee jonge vrouwen die vertelden dat ze er werden vastgehouden. Daarna bleek Tate (Washington, 1986) er nog meer onvrijwillige employés op na te houden. Een dag na Baudets motie vertelde een Britse ex aan de BBC dat Tate haar met romantische beloften naar Roemenië had gelokt en haar daar onder dwang voor zijn webcam had geplaatst. Zij vermoedt dat Tate de nodige expertise heeft als loverboy.

Voor Tates forse, bovenal uit tienerjongens bestaande fanbase op sociale media lijkt zijn arrestatie zijn status alleen maar te hebben vergroot. Bij hen staat Tate bekend als ‘TopG’, lekker kort voor TopGangster. ‘TopG’ prijkt óók vaak als lof onder TikTok-filmpjes van de leider van Forum voor Democratie. De Nederlandse aanhang van deze twee mannen overlapt.

‘De meest gegoogelde man op aarde’ – wellicht de enige feitelijke juistheid over Tate die Baudet met de Kamer deelde – begon zijn carrière als kickbokser. Zijn doorbraak bij het Britse publiek beleefde hij pas na zijn sportcarrière, toen hij in 2016 uit het tv-programma Big Brother werd gegooid. Aanleiding was een filmpje waarin hij een vriendin met een riem sloeg, ook al verzekerde zij aan Britse kijkers dat alles met haar instemming was gebeurd.

Ouderwetse mannelijkheid

In de jaren na het incident groeide Tate op sociale media uit tot dé pleitbezorger van ‘ouderwetse mannelijkheid’ met filmpjes vol tips hoe je vrouwen domineert en onderwerpt. Die filmpjes vonden al snel gretig aftrek bij stoere doch onzekere puberjongens en kregen een dubbelfunctie als horrormateriaal voor pubermeisjes. Op TikTok werden #andrewtate-video’s dertien miljard keer bekeken. Tate maakte óók indruk met zijn uitleg waarom hij naar Roemenië uitweek: daar kan een echte man nog zonder #MeToo-surveillance zijn werk doen.

Tate is omschreven als de TikTok-ster die de ideeën van ‘mannelijkheidspsycholoog’ Jordan Peterson voor pubers toegankelijk heeft gemaakt. Misogynie weet hij te verpakken als een Happy Meal van McDonald’s. Vrijwel zeker vergrootte hij zijn kijkcijfers met uithalen naar klimaatactivist Greta Thunberg. Zij heeft óók veel puberfans, en deze leeftijdscategorie laaft zich aan vetes. In menig schoolklas heb je een Thunberg-kamp en een Tate-kamp. Tate werd van Twitter verbannen, maar kreeg zijn account eind 2022 terug van Elon Musk. Meteen ging hij over tot ‘informeren’ van Thunberg over zijn 33 auto’s (twéé heerlijke vieze Ferrari’s!).

Thunberg reageerde kort: ‘blijf me informeren, e-mail naar smalldickenergy@getalife.com’. Daarmee trapte ze Tate, zoals dat heet, op zijn pik(je). In zijn wraakfilmpje waren Roemeense pizzadozen met adres te zien. Of die dozen leidden tot zijn arrestatie, wordt betwist (de politie wist waar hij zat). Het leverde wél een leuke tweet op van Thunberg: ‘Dit is er wat er gebeurt als je je pizzadozen niet recyclet.’ Tate heeft ‘het #MeToo-gehalte van Roemenië onderschat’, zei een Roemeense feminist. Als hij vrijkomt, kan hij verder oostwaarts reizen, naar Poetin.