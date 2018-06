Macedonië en Griekenland leggen langlopend geschil over naam bij

Met de naamswijziging komen voor Macedonië de begeerde lidmaatschappen van de Europese Unie en de Navo binnen bereik. De aanvragen voor die lidmaatschappen werden tot nu toe geblokkeerd door Griekenland, een pijnlijke zaak in een regio waar de EU en Rusland om invloed strijden.

Het geschil ontstond in 1991 toen Macedonië zich afsplitste van voormalig Joegoslavië en de onafhankelijkheid uitriep als Republiek Macedonië. Griekenland maakte bezwaar tegen die naam omdat het zou suggereren dat Macedonië aanspraak zou maken op de aanpalende Griekse regio Macedonië, onder meer geboorteplaats van de Griekse held Alexander de Grote.

Premier Tsipras zei dinsdag in een televisietoespraak dat deal een eind maakt aan het ‘irredentisme’ dat de huidige naam zou impliceren. ‘Macedonië kan en wil in de toekomst niet meer enig verband claimen met de oude Griekse beschaving van Macedonië.’ Het land zal zijn nieuwe naam zowel voor buitenlands als binnenlands gebruik invoeren. Als dat is afgerond, zal Griekenland Macedonië’s aanvraag voor het EU- en Navo-lidmaatschap steunen, aldus Tsipras.

‘Een meer dan 25 jaar oud dispuut’

Zaev sprak in de Macedonische hoofdstad Skopje van het akkoord van de eeuw. ‘We hebben een meer dan 25 jaar oud dispuut opgelost waaraan het land kapot ging. Dit akkoord zal de Macedonische identiteit alleen maar versterken.’

Het akkoord wordt komend weekend getekend, nog net op tijd voor een EU-top eind deze maand en een Navo-bijeenkomst medio juli, en moet dan in beide landen nog door het parlement. In Macedonië is voor de naamswijziging een aanpassing van de grondwet nodig. Ook komt er nog een referendum in het najaar. ‘Maar er is geen weg meer terug’, zei Zaev gisteren.

In beide landen bestaat nog wel verzet tegen het compromis. Dat leidde afgelopen maanden tot verhitte demonstraties. In Griekenland is de partij van Onafhankelijke Grieken, Tsipras’ coalitiepartner, tegen de deal. In Macedonië verzet zelfs president Gjorge Ivanov zich tegen de naamswijziging. EU-president Donald Tusk feliciteerde Tsipras en Zaev gisteren met hun akkoord.