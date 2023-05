Macaber record: niet eerder werd wereldwijd zo vaak de doodstraf voltrokken als in 2022

Demonstratie tegen de doodstraf in Teheran, begin dit jaar. Beeld AFP

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Amnesty International naar de doodstraf. China staat op de eerste plaats met duizenden executies. De Chinese regering geeft geen officiële cijfers vrij waardoor Amnesty niet kan inschatten hoeveel veroordeelden werkelijk jaarlijks terecht worden gesteld in dat land.

Buiten China werden, vergeleken met 2021, vorig jaar 53 procent meer executies voltrokken. Een dieptepunt was in Saoedi-Arabië waar op één dag 81 personen ter dood werden gebracht. Saoedi-Arabië behoort tot de drie landen die in totaal 90 procent van de executies voor hun rekening namen.

Van deze drie landen staat Iran op de eerste plaats. Het aantal gedocumenteerde terechtstellingen steeg er van 314 in 2021 naar 576 vorig jaar. Teheran zette vorig jaar de doodstraf in om de grootschalige protesten tegen de regering de kop in te drukken. Maar de forse stijging van het aantal Iraanse executies kwam volgens Amnesty met name omdat veel personen die waren veroordeeld voor moord en drugshandel ter dood werden gebracht.

‘Sprankje hoop’

Hierna volgt Saoedi-Arabië met 196 executies, drie keer meer dan in 2021 en het hoogste aantal in dertig jaar. Op de derde plaats staat Egypte waar 24 personen ter dood werden gebracht. Amnesty hekelt de drie landen, die al jaren veel executies uitvoeren, en andere landen in de regio voor het fors opvoeren van het aantal terechtstellingen.

‘Landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika schonden het internationale recht met hun toename en toonden een compleet gebrek aan respect voor mensenlevens’, aldus secretaris-generaal Agnès Callamard van Amnesty International. ‘In Iran werden mensen geëxecuteerd simpelweg omdat ze hun demonstratierecht uitoefenden.’

Vorig jaar besloten vijf landen weer tot het uitvoeren van executies. Het gaat onder andere om Afghanistan, Koeweit en Singapore. Hier tegenover staan zes andere landen die de doodstraf geheel of gedeeltelijk afschaften. Amnesty noemt dit ‘een sprankje hoop in deze duisternis’. Onder andere Kazachstan en Sierra Leone besloten de doodstraf voor alle misdrijven af te schaffen, terwijl een land als Zambia de doodstraf schrapte voor gewone misdrijven.

Amnesty International condemns the Supreme Court's decision to uphold the death sentence of Mohammad Boroughani, who was sentenced in connection with protests in Iran after a sham trial. Authorities must immediately halt any plans to execute him & quash his death sentence. pic.twitter.com/Hr85Kjn2Rx — Amnesty Iran (@AmnestyIran) 2 januari 2023

Drugsmisdrijven

In totaal waren er eind vorig jaar 112 landen die de doodstraf voor alle misdrijven hadden afgeschaft. In de VS, die al decennialang wereldwijd veel media-aandacht trekken met de terdoodveroordelingen en de veroordeelden op ‘death row’, steeg het aantal staten dat de doodstraf afschafte voor alle misdrijven tot 23. In totaal waren er vorig jaar in zes staten 18 executies. Dit is het laagste aantal sinds 1991.

Iran is overigens niet het enige land dat fors meer personen ter dood bracht wegens drugsmisdrijven. Het aantal executies wegens onder andere drugshandel en drugssmokkel verdubbelde wereldwijd. Hiervoor waren ook Singapore, China en Saoedi-Arabië verantwoordelijk.

‘Drugsgerelateerde executies schenden de internationale mensenrechtenwetgeving, waarin staat dat landen slechts executies mogen uitvoeren voor de ‘meest ernstige misdrijven’, aldus Amnesty. ‘De toename is een grote zorg omdat het een schending is van het recht op leven en het vormt een bedreiging voor de wereldwijde vooruitgang die al is geboekt op het gebied van de doodstraf.’