Maatwerk leidt uiteindelijk tot een politiestaat

Het is alweer bijna een jaar geleden (17 december) dat Chris van Dam het parlementaire onderzoek Ongekend onrecht presenteerde, over de doorgeschoten fraudebestrijding in de toeslagenaffaire. Ouders waren ‘machteloos tegenover de machtige instituten van de rechtsstaat, die hen niet de bescherming boden die ze verdienden’. Het rapport werd een aardbeving die nog natrilt onder het bestel. Het kabinet viel, rechters bogen het hoofd, beleidsambtenaren sluipen nog altijd schuw langs Haagse gevels.

Zien we een jaar later al iets van een verwerking? Zijn er nieuwe gedachten over de verhouding tussen de staatsmachten, over burgerschap en fraudebestrijding? Ik hoor vooral een toverwoord: ‘maatwerk’. Zodra een wrede overheidsbeslissing het nieuws haalt, is het antwoord meer aandacht voor het specifieke leed. Ambtenaren in de hogere schalen hebben het over discretionaire ruimte. Rechters spreken van menselijke maat. Personeel achter de balie moet op zoek naar ‘de mens achter de aanvraag’.

Maatwerk is een ‘hoerawoord’, zegt bestuurskundige Paul Frissen, die ik erover belde. Hij schreef onlangs samen met collega’s van de bestuurskundige school NSOB een rapport getiteld Tussen staat en menselijke maat. Maatwerk betekent in de eerste plaats: iedereen blij. Ik heb even geturfd. De Raad van State noemt negentien keer maatwerk in zijn ‘reflectierapport’ na de toeslagenaffaire. Ongekend onrecht zelf: twaalf keer maatwerk. De kabinetsreactie op het parlementaire onderzoek: vijftien keer maatwerk.

Het is nu een kwestie van even invoeren, zou je denken. Zover is het nog niet. De paniek waaraan het maatwerk soelaas zou moeten bieden, is nog voelbaar. Bij het ministerie van Sociale Zaken durven ze het woord ‘fraude’ niet meer in de mond te nemen. Fraude is ‘contextafhankelijk’. Men spreekt liever van ‘signalen’, van ‘regelovertreding’ of ‘fouten’. De staatssecretaris is zich bewust van ‘de bijklank van deze term en dat dit woord (fraude, red.) niet lichtzinnig gebruikt moet worden’. Dit geglibber staat in de brief (23 november) waarin het ministerie Frissen en zijn NSOB bedankt voor het rapport, dat op verzoek van Sociale Zaken werd geschreven. Alles om maar niet te hoeven opschrijven dat een wet doet wat hij moet doen: grenzen stellen.

Haarlemmerolie

Maatwerk zal de verlegenheid over fraudebestrijding niet oplossen, blijkt uit het werkstuk van Frissen.Tussen staat en menselijke maat is voor zover ik weet de eerste kritische doordenking van maatwerk als de haarlemmerolie van al uw overheidsproblemen.

Frissen vertelde me hoe hij ooit op hetzelfde ministerie een praatje hield over maatwerk. Hij gebruikte het beeld van een kleermaker. Een maatpak is geen confectie. De kleermaker gaat aan de slag, het pak zit als gegoten, precies toegesneden op uw wensen. ‘Ik vroeg aan de zaal hoe ze dachten over collectief maatwerk. Ik verwachtte hoongelach, maar zag tot mijn verbazing verwachtingsvolle blikken. Collectief maatwerk bestaat natuurlijk helemaal niet, dat is intern strijdig, net zoiets als ‘speciaal voor iedereen’.’

Maatwerk is volstrekt in tegenspraak met de manier waarop onze overheid werkt. Minder regels, minder toezicht, meer vrijheid voor de professional, dat gaat niet samen met het idee dat de politiek over de keuzes gaat en de ambtenarij over de uitvoering van de wet. Frissen: ‘In de praktijk zal maatwerk betekenen dat ambtenaren politieke keuzes gaan maken.’

Precies dat heeft de vorige maatwerkronde geleerd. Onder het bezuinigingskabinet Rutte II, met de PvdA, lag maatwerk ook al op ieders lip. De ambtenaar nam plaats aan de keukentafel, reuze huiselijk, en de gemeente ging met u meedenken. De verantwoordelijke minister was indertijd Ronald Plasterk. Die zei in de Kamer dat de ambtenaar ‘je in de ogen kwam kijken’. Dat klonk al minder geruststellend, en inderdaad verschool zich achter het maatwerk een forse bezuiniging. De meedenkende ambtenaar besliste namelijk dat u geen traplift kreeg, en dat tante Mien wel kon helpen met de steunkousen in plaats van de dure thuiszorg.

Aan zulk maatwerk bewaren we geen goede herinneringen. Maar de geheugens zijn kort en men gaat er nu voetstoots van uit dat rechters, ambtenaren en politici schouder aan schouder staan om de behoeftige burger tegemoet te komen. Frissen: ‘De veronderstelling is dat meer vrijheid voor de ambtenarij ook een milder klimaat in de uitvoering oplevert. Dat is maar helemaal de vraag.’

Beroepseer

Ambtenaren hebben hun eigen beroepseer. Onlangs kwamen in Nieuwsuur voor het eerst de ambtenaren van de Belastingdienst zelf aan het woord over de toeslagenaffaire. Zij vonden het geen goed idee om iedereen die zich als gedupeerde meldde van 30 duizend euro te voorzien. Manager Vink, in Nieuwsuur: ‘Dan ga je geld weggeven. Wij zijn Sinterklaas niet. Het is wel belastinggeld.’ Hij had gelijk. Ambtenaren zijn er niet voor het particuliere belang, maar voor het algemeen belang.

Maatwerk zal bijna vanzelf in zijn tegendeel verkeren, aldus Frissen in het rapport. De argumenten ontleent hij aan het bekende boek van socioloog Abram de Swaan, Zorg en de staat (1989). De geschiedenis van de verzorgingsstaat leert hoe de overheid zich tot taak heeft gesteld steeds gedetailleerder in de noden en behoeften van de burgerij te voorzien. Dat lukte alleen als de administratie steeds nauwgezetter werd, naarmate de gestelde eisen hoger werden. Een efficiënte verzorgingsstaat is volgens De Swaan in laatste instantie een politiestaat.

Maatwerk is de hoogste eis aan inlevingsvermogen die aan de overheid wordt gesteld. Die kan alleen worden ingelost met nog preciezere regels en protocollen, aangezien de bevolking gelijke behandeling verlangt en de staat niet met uitzonderingen om kan gaan. Maatwerk is niet de oplossing maar de komende aflevering van het probleem.