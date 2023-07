Maatschappelijke organisaties protesteren bij ambassade Tunesië tegen ‘barbaarse’ behandeling van Afrikanen

Vrijwilligers van het Tunesische Rode Kruis geven hulp aan migranten. Beeld Ilyes Gaidi

In een verklaring zeggen vijf diaspora-organisaties ‘te walgen’ van de ‘barbaarse behandeling’ van zwarte Afrikanen in Tunesië en andere Noord-Afrikaanse landen. Met hun protestbrief reageren ze op recente berichten van mensenrechtenorganisaties en journalisten, waaruit blijkt dat Afrikaanse migranten door de Tunesische autoriteiten uit hun huizen worden gezet, van straat geplukt en met bussen naar de woestijn aan de grens met Libië gebracht.

De organisaties zijn, zo is in de brief te lezen, ‘zwaar verbolgen over de zorgwekkende levensomstandigheden en de mensonterende ervaringen, die hun Afrikaanse broeders en zusters ondergaan in Tunesië’.

Vorige week sloot de EU een migratiedeal met de regering van Kais Saied, de autocratische president van Tunesië die de afgelopen jaren steeds meer macht naar zich toe trok. Volgens de overeenkomst moet de Tunesische overheid zich actief gaan bezighouden met het tegengaan van ‘irreguliere migratie’, in ruil voor een financieel steunpakket van 1 miljard euro (deels een lening). Migranten moeten niet alleen worden tegengehouden, maar ook teruggestuurd naar het land van herkomst. Tunesië heeft aangegeven geen ‘vestigingsland’ te willen zijn, wat inhoudt dat migranten niet voor een langere periode in het land kunnen verblijven.

Gestolen rijkdommen

De overeenkomst, die demissionair premier Rutte een ‘mijlpaal’ noemde, is volgens Peter Richelieu een ‘grote schande’ en een ‘belediging voor alle zwarte mensen’. Richelieu is voorzitter van Comité Boni, de diaspora-organisatie die met het idee kwam voor een protestbrief. ‘West-Europa heeft veel rijkdommen van Afrika gestolen’, zegt Richelieu, ‘slaven hebben honderden jaren gratis gewerkt. Afrikanen willen nu van deze rijkdommen meeprofiteren, en dan krijgen ze deze beestachtige behandeling? Dat zullen we nooit accepteren.’

Om aandacht te vragen klom Richelieu in de pen. Met een door vijf diaspora-organisaties ondertekende protestbrief hoopt hij een signaal te kunnen sturen naar zowel de Tunesische regering als de Nederlandse Tweede Kamer en demissionair premier Rutte. ‘Ze moeten weten dat we nu wakker zijn’, zegt Richelieu fel. ‘We gaan de wereld laten zien dat ze ons niet respecteren. Dit zijn onze mensen en we gaan voor hun rechten opkomen. Dit is het eerste signaal.’

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt de zorgen van de diaspora-organisaties te delen. ‘De racistische en xenofobe opmerkingen van president Saied hebben tot een golf van anti-zwart geweld geleid’, zegt woordvoerder Marjon Rozema, ‘waaronder aanvallen, gewelddadige uitzettingen en willekeurige arrestaties van migranten van Afrikaanse afkomst’. De Tunesische overheid moet stoppen hen willekeurig vast te houden of het land uit te zetten, zegt Rozema, ‘in het bijzonder wanneer deze mensen vervolgd kunnen worden bij uitzetting naar een ander land’.

Terugkeer naar huis

In Tunesië verblijven naar schatting 21 duizend migranten uit Sub-Sahara Afrika. Een aantal landen, waaronder Ivoorkust, Mali en Gabon, probeert hun staatsburgers te evacueren sinds de uitspraken van Saied. Ook de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) helpt gestrande migranten met hun terugkeer naar huis.

De Tunesische ambassade in Den Haag was dinsdag niet beschikbaar voor commentaar. Richelieu geeft aan met de ambassade te hebben gebeld, om aan te kondigen dat vertegenwoordigers van de diaspora-organisaties woensdag langskomen om de brief te overhandigen. Of de ambassadeur de brief ook daadwerkelijk persoonlijk in ontvangst neemt, zal moeten blijken, aldus Richelieu.