Maastrichtse vmbo’ers krijgen respijt tot eind dit jaar

Voor de 354 leerlingen van het VMBO Maastricht blijven de cijfers van het centrale eindexamen geldig tot eind dit jaar. Ze moeten wel de hiaten in het schoolexamen repareren. Hoe ze dat moeten doen, daarover krijgen ze pas komende maandag uitsluitsel van de omstreden vmbo-school in Maastricht.

Voor de Limburgse vmbo’ers die tot vrijdag nog dachten dat ze geslaagd waren en op 5 juli hun felbegeerde diploma dachten te krijgen, blijft de onzekerheid dus groot. Veel ouders en kinderen reageerden daarom teleurgesteld op de mededeling van minister Arie Slob van Onderwijs. De bewindsman en de school hadden eerder verklaard woensdag al duidelijkheid te kunnen geven aan individuele leerlingen.

Als de tekortkomingen in het programma voor het schoolexamen klein zijn, dan kunnen de leerlingen die al deze zomer herstellen. Voor grotere hiaten krijgen ze tot eind dit jaar de tijd, terwijl ze tegelijkertijd zonder diploma kunnen beginnen met hun vervolgopleiding. Als ze te veel cijfers en toetsen hebben gemist of stages niet hebben afgerond, dan moeten ze het hele jaar overdoen.

Minister Slob had woensdag forse kritiek op het bestuur van VMBO Maastricht, dat valt onder de grote Limburgse onderwijskoepel LVO. ‘Het zijn wantoestanden door bestuurlijk falen waarvan meer dan 350 leerlingen het slachtoffer zijn geworden’, aldus de bewindsman. ‘Laat ik me een beetje inhouden, maar het is een gotspe. Vele duizenden tekortkomingen, cijfers niet ingevuld, toetsen niet gemaakt, stages die niet afgerond zijn.’

Hij zei dat de afgelopen dagen keihard is gewerkt om orde te scheppen in de wanorde. Vooral bij Engels, Wiskunde, Nederlands en verschillende praktijkvakken zijn veel en grote fouten gemaakt. Er zijn leerlingen die een deel van de verplichte toetsen niet hebben gemaakt. Of leerlingen die cijfers kregen voor niet afgelegde toetsen. Ook werden stages niet afgerond.