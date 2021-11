Maastricht viert bijna heimelijk de elfde van de elfde: ‘We laten ons niet ringeloren’

De elfde van de elfde werd vanwege de corona-crisis officieel afgelast in Limburg. Toch waren er enkele diehards op het Vrijthof om het begin van het carnavalsseizoen in te luiden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Maastrichtenaar doe je de elfde van de elfde normaal gesproken geen groter plezier dan met zulke perfecte weersomstandigheden als deze donderdag. Maar ondanks de strakblauwe hemel en 9 graden Celsius doet het Vrijthof rond een uur flets aan. Het plein is leeg, op de terrassen nipt men zuinigjes aan de koffie, de toon van elk gesprek lijkt ingetogen. Is dit dan echt een dag als alle andere?

Hoe anders was dat nog maar een paar jaar geleden. Toen barstte het plein vanaf ’s morgens vroeg uit zijn voegen, galmden de Limburgse carnavalsklassiekers door de straten en waren de eerste mensen rond het middaguur al dronken.

Noodsignalen

Omdat de Belgen op 11 november vanwege Wapenstilstandsdag een vrije dag hebben en dan elk jaar massaal naar Maastricht afreizen, besloot de gemeente twee jaar geleden met het oog op de drukte de grote festiviteiten van het Vrijthof naar Roermond te verplaatsen. Maar nadat vorige week uit meerdere Limburgse ziekenhuizen noodsignalen klonken en opnamestops werden afgekondigd, voelde men al aankomen: het kon niet lang duren voordat de carnavalsfestiviteiten in zowel Maastricht als Roermond zouden worden afgelast. Dat gebeurde afgelopen vrijdag. De vraag was dan ook: hoe druk zou het donderdag écht worden in Maastricht?

Carnaval komt laat op gang, zoveel is al snel duidelijk. Vanaf twee uur beginnen kostuums het straatbeeld te kleuren en lopen de cafés en kroegen rond het Sint Amorsplein en het Vrijthof voorzichtig vol. Zo komen Mirthe Jansen (21) en Judith Peeters (29), verkleed als mimespelers, aangeslenterd. Ze komen net uit Roermond. Het was er zo druk dat ze de kroegen al niet meer inkwamen, vertellen ze. Daarom proberen ze het in Maastricht.

‘We hebben zo weinig kunnen doen de afgelopen tijd, en behoefte aan een feestje’, zegt Jansen. Echt bezwaard door de situatie in de ziekenhuizen voelen ze zich niet. Jansen: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid.’ ‘Ja? Hoe dan?’, vraagt Peeters met een lach. ‘Nou ja, jij hebt je laten testen en ik ben gevaccineerd’, zegt Jansen. ‘Meer kunnen we niet doen.’

In een enkele Maastrichtse kroeg wordt de elfde van de elfde toch gevierd. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vastelaovendvereniging

Veel Maastrichtenaren zullen anders dan andere jaren vandaag geen vrij hebben genomen. Maar reken maar dat ze na vijven alsnog komen, denkt Benn Stegerman (69). Hij heeft een kinderwagen bij zich met daarin pop Bella, de patrones van zijn vastelaovendsvereniging De Witte Ballons. ‘Dit is zo’n gezellig en intiem feest, dat laten we niet aan ons voorbijgaan.’ Zijn vriend Frank van den Borne (56): ‘We laten ons niet ringeloren!’

Stegerman krijgt gelijk: rond vijf uur staan er dikke rijen met uitgedoste feestvierders voor cafés als de Uni in de Brusselsestraat en Cliniq in de Platielstraat. Daarmee is het contrast met Noord-Brabant toch niet zo zwart-wit als misschien vooraf was gedacht. Sophie Janssen (18) ziet het feestgedruis van een afstandje aan. Straks gaat ze ook wel even een kijkje nemen. Want ja, zegt ze eerlijk, ‘wat er in ziekenhuizen gebeurt, krijg ik niet echt mee.’

Henri Hochstenbag (50) vindt het begrijpelijk dat mensen toch de gezelligheid opzoeken en een biertje willen drinken. De eigenaar van brasserie In den Ouden Vogelstruys, het type dat al zijn gasten persoonlijk kent, kijkt tevreden toe hoe zijn tent volstroomt: ‘Bij ons zuiderlingen zit carnaval er gewoon in.’