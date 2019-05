Maar net vrij, of Chelsea Manning moet alweer de cel in

Chelsea Manning spreekt de pers toe over haar voornemen niets te zeggen over haar contacten met Wikileaks. Beeld AFP

Meteen nadat ze was vrijgekomen, werd ze opnieuw gedaagd. Manning gaf daarop direct al aan niet voor een grand jury te willen verschijnen. De rechter heeft daarom nu besloten dat ze weer de gevangenis in moet.

De oud-militair werd vorig jaar in mei vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Manning had 35 jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen voor het lekken van honderdduizenden diplomatieke berichten en militaire bestanden naar de klokkenluiderssite WikiLeaks. In die tijd presenteerde ze zichzelf nog als man, onder de naam Bradley Manning.

Via de WikiLeaks-route kwam onder meer een schokkende defensievideo naar buiten, opgenomen vanuit een Amerikaanse apachehelikopter. Op de beelden is te zien hoe Iraakse burgers, onder wie twee journalisten van persbureau Reuters, vanuit de lucht worden neergemaaid. Als er een busje arriveert om de slachtoffers weg te halen, worden ook deze hulpverleners onder vuur genomen.

De video werd wereldwijd door miljoenen mensen bekeken en maakte ook in de VS voor menigeen de donkere kant van de Amerikaanse interventie in Irak inzichtelijk. WikiLeaks publiceerde de beelden onder de titel Collateral Murder.

Gratie

President Trumps voorganger, Barack Obama, gaf Manning uiteindelijk een forse strafvermindering. De verklaring daarbij luidde dat Manning de verantwoordelijkheid voor haar daden had erkend, spijt had betuigd en (voldoende) tijd in de gevangenis had doorgebracht.

In detentie onderging Manning een geslachtsverandering: Bradley werd Chelsea. Nu is ze voorvechter van de rechten van transgenders.

De Amerikaanse autoriteiten proberen inmiddels WikiLeaks-oprichter Julian Assange uitgeleverd te krijgen. Die zit vast in Groot-Brittannië. Assange zou jaren geleden hebben samengezworen met Manning om een wachtwoord te kraken op een computernetwerk van het ministerie van Defensie.