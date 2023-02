Maandverband en dekens naar het aardbevingsgebied: goedbedoelde hulp, maar helpt het ook?

Een inzamelingsactie in de Rotterdamse Mevlana-moskee voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Beeld Arie Kievit

Toen de omvang van de aardbeving maandag tot Fatma Angin (38) doordrong, ging ze naar de Lidl, de Aldi en een paar andere supermarkten in Almelo en kocht ze er de schappen met luiers, shampoo en maandverband leeg. Twee dagen later al was alles in een vliegtuig op weg naar Turkije om daar in de kustprovincie Hatay te worden uitgedeeld aan de duizenden slachtoffers van de natuurramp. ‘Op die manier heb ik geprobeerd een steentje bij te dragen’, zegt Angin.

Met tientallen van dit soort initiatieven zijn deze week in Nederland goederen ingezameld om de getroffenen in Turkije en Syrië bij te staan. Zo veel zelfs, dat de Turkse ambassade woensdag opriep om te stoppen met inzamelen. ‘Op dit moment is het beter om geld te sturen’, zegt de woordvoerder van de Turkse ambassade in Den Haag aan de telefoon. Het roept de vraag op wanneer goedbedoelde hulp in noodsituaties werkelijk helpt.

Andere wegen

De hulp vanuit Nederland komt grofweg via vier routes op de rampplek terecht. Zoals gebruikelijk bij rampen hebben de samenwerkende hulporganisaties Giro 555 geopend. Daar sluit de publieke omroep zich woensdag bij aan met een actiedag op radio en tv. Maar Turkse Nederlanders vonden ook snel tal van andere wegen – iets wat bij bijvoorbeeld overstromingen in Pakistan of een orkaan op Haïti niet in die mate gebeurt, omdat die landen minder sterk in diasporagemeenschappen in Nederland zijn vertegenwoordigd.

Zo gaat er hulp direct naar bekenden of familieleden, bijvoorbeeld via de Turkse Federatie Nederland. Daarnaast coördineert Ankara via zijn diplomatieke posten hulpacties in Nederland. De Islamitische Stichting Nederland (ISN), een koepelorganisatie van moskeeën, haalt geld op en geeft dat in overleg met de lokale autoriteiten in het Turkse aardbevingsgebied uit. In veel moskeeën is vrijdag tijdens het belangrijkste gebedsuur van de week aandacht voor de ramp.

‘In Nederland woont natuurlijk een deel van de Turkse en Syrische diaspora, die familie heeft in de regio waar de aardbeving plaatsvond’, zegt Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘Ze voelen zich hier, op grote afstand van de rampplek, machteloos en zoeken naar manieren om te helpen. Dat is hartstikke goed en daarin zijn ze ook al erg succesvol geweest. Maar de grootste uitdaging bij rampen is om de juiste producten, in de juiste hoeveelheden, op de goede plek te krijgen.’

Tweedehands spullen

Daarvoor is goede coördinatie nodig, volgens Hilhorst. Voor de hulp die vanuit de Turkse gemeenschap komt, spelen de Turkse ambassade in Den Haag en de drie consulaten daarin een grote rol, zegt ambassade-woordvoerder Ebubekir Dursun. ‘Wij krijgen daarvoor instructies van de Afad(de Turkse overheidsdienst voor rampenbestrijding, red.) Die instructies communiceren we dan weer met alle Nederlandse hulpacties.’

Het probleem waar de meeste initiatieven de afgelopen dagen tegenaan liepen, was dat er te veel tweedehands spullen werden gebracht, die niet allemaal in goede staat waren, zegt Dursun. ‘Die moeten worden gesorteerd, wat best lastig en tijdrovend is. Geld doneren is daarom makkelijker.’

Er zijn daarnaast nog andere redenen om donaties te verkiezen boven het sturen van goederen, zegt hoogleraar Hilhorst. ‘De producten die nodig zijn op de rampplekken zijn waarschijnlijk al in die landen aanwezig. Het scheelt transportkosten om spullen daar te kopen, het is gemakkelijker om ze van daaruit op juiste plek te krijgen en om dan het overzicht te behouden. Bovendien steun je door de spullen daar te kopen ook de lokale economie.’

Regie teruggeven

Het Rode Kruis, een van de hulporganisaties die in het gebied actief zijn en geld krijgt uit de pot van Giro 555, deelt in rampsituaties soms geld aan slachtoffers uit, zegt woordvoerder Nicole van Batenburg. ‘Daarmee geef je de getroffenen weer een deel van de regie over hun leven terug. Want juist dat missen ze nu.’ Mede daarom pleit de organisatie ook voor het inzamelen van geld in plaats van goederen.

Bij sommige inzamelacties is de focus nu inderdaad verlegd. Zo stuurde de Tevhit-moskee in Venlo eerst vier vrachtwagens met onder andere slaapzakken en babyvoeding, die vanuit heel Limburg kwamen, naar Turkije. ‘Maar vrijdag en zaterdag verkopen we Turkse pizza’s en zoetigheden om geld op te halen’, zegt bestuurslid Hakan Tasdemir. De opbrengst daarvan doneren ze aan de ISN.

Ook stelt de Venlose moskee haar ruimte beschikbaar aan de Syrische gemeenschap in de stad. ‘Zij hebben namelijk geen vaste plek om bij elkaar te komen’, zegt Tasdemir. ‘Spullen naar Syrië sturen is voor hen ook onmogelijk. Zij hebben het daardoor misschien wel extra zwaar.’

Syrië

Als je wilt dat je geld ook in Syrië terechtkomt, kan het helpen om aan internationale organisaties te doneren via Giro 555, zegt Hilhorst. ‘Zij hebben het overzicht en kunnen het geld goed spreiden. Zodra er voldoende hulp in Turkije is, kunnen zij de afweging maken om meer geld naar Syrië te sturen.’ Via het landelijke gironummer was donderdag ruim 9 miljoen euro voor de slachtoffers van de natuurramp opgehaald, maakte de organisatie in een eerste tussenstand bekend.

In Almelo heeft Fatma Angin een nieuwe actie bedacht: de vrijdag- en zaterdagomzet van haar kapsalon Infinity Hairsalon gaat volledig naar de aardbevingsslachtoffers. ‘Alle Turkse ondernemers doen iets, dus wij ook.’ Het geld doneert ze aan de ISN. Een streefbedrag heeft ze niet, maar gelukkig is de zaak beide dagen volgeboekt. ‘Alle centen tellen op dit moment, en hoe je het ook doneert, uiteindelijk komt het toch allemaal bij hetzelfde doel terecht.’