Maanden na Janssen, eindelijk weer dansen

Het festivalterrein van Gelderpop wordt in gereedheid gebracht. De stage barrier wordt nog een stukje verschoven. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vanaf zaterdag mogen festivals met meer dan 750 bezoekers weer, zonder anderhalve meter afstand maar met coronapas. Daarbij geldt geen officiële eindtijd voor evenementen, maar na middernacht mag geen eten en drinken meer worden verkocht. ‘De menigte gaat echt niet naar bed nadat al die festivals aflopen’, verwacht festivalbezoeker Paul Tholen (35) aan de telefoon. Dit weekend mag hij weer dansen op festival Het Amsterdams Verbond in het Olympisch Stadion. ‘En ik snap het ook niet: overdag sta je met tienduizenden op elkaars lip, maar om twee uur ‘s nachts is dat ineens een risico?’

Zo luidt ook ongeveer de argumentatie van de evenementenbranche, die vrijdag een kort geding aanspande tegen de staat. Festivalorganisatoren ID&T, Mojo en Apenkooi willen dat de rechtbank in Den Haag een streep zet door de horeca-eindtijd en de capaciteitsbeperking van 75 procent, die het OMT had geadviseerd. Wat de organisatoren betreft is het systeem van de coronapas voldoende om de veiligheid te garanderen. Vrijdag 1 oktober doet de rechter uitspraak.

Paul Tholens festivalseizoen viel in het water door de ‘discopiek’ in juli. Toen leidden de versoepelingen tot een ongekende stijging in het aantal besmettingen. Symbolisch voor de mislukte heropening van de samenleving werd het inmiddels afgeschafte ‘dansen met Janssen’; jongeren mochten direct na een prik naar drukbezochte plekken terwijl het een week of twee duurt voordat vaccins werkzaam zijn.

Missen

‘Ik had kaartjes voor Lowlands, Best Kept Secret, Wildeburg en DGTL’, zegt Tholen. Die festivals werden allemaal afgelast. ‘In de afgelopen anderhalf jaar heb ik gelukkig nog weleens een concert kunnen bezoeken. Maar wat ik echt mis is zo’n groot techno- of dance-evenement waar je met een grote menigte tot diep in de nacht samen danst. Dat gaat minder om de muziek, meer om de ervaring.’

Nikki Kloet (35), directeur van The Zoo Events, heeft sinds maart vorig jaar dertig festivals ‘in de prullenbak’ moeten gooien door de coronabeperkingen. In een normaal jaar organiseert het bedrijf 22 festivals. Zaterdag gaat de eerste weer door: festival Gelderpop ontvangt 15 duizend bezoekers in recreatiepark Zeumeren in Voorthuizen.

Deze derde editie kon in juli 2020 niet doorgaan en ook de nieuwe datum in juli dit jaar werd niet gehaald. ‘Het is heel lang spannend geweest of Gelderpop dit jaar wel door zou gaan. Toen de regering de versoepeling voor festivals uiteindelijk aankondigde hebben we wel een feestje gevierd.’ Ze is dankbaar voor de loyaliteit van de artiesten, waaronder Kensington en Snollebollekes: ‘Geen enkele artiest heeft afgezegd. Ook leveranciers bleven ‘meeverhuizen’ met elke nieuwe datum.’

Artiest Harry Vesseur besloot de coronaperiode te gebruiken om aan een nieuwe act te werken. Anderhalf jaar lang ging artiest Harry Vesseur op de eigen zolderkamer ‘op trainingskamp’. Nu is hij niet alleen meer de jolige feestmuzikant ‘Party Harry’ (‘de onbekendste zanger met meer dan honderd boekingen per jaar’). Hij debuteert dit weekend, tijdens het Soap Festival op het strand van Apeldoorn, in een nieuwe gedaante, ‘DJ Harryluyah’.

Dat maakt hem ‘gezond nerveus’. ‘Het is toch een andere tak van sport. Vanochtend werd ik wakker, en dacht ik wel: godverdorrie, nu gan we d’êran hè?’ De Apeldoornse muzikant klust sinds de coronacrisis bij met een foodtruck. ‘Een feestje bouwen is voor jezelf leuk, maar je doet het vooral zodat andere mensen een leuke avond hebben. Bruiloften waar je de mensen tranen van geluk bezorgt, suffe gebeurens die je met een paar nummers tot topfeest maakt. Volgende week mogen de lederhosen aan, dan beginnen de oktoberfeesten. Natuurlijk heb ik dat gemist.’