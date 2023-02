Maandag en vrijdag thuis, dinsdag en donderdag op kantoor: thuiswerk ontregelt NS

NS-baas Wouter Koolmees in gesprek met een journalist in een coupé van het NS Leerwerkcentrum na afloop van de presentatie van de jaarcijfers. Beeld Freek van den Bergh / Volkskrant

Veel sectoren zijn inmiddels bekomen van de coronadreun, maar bij de NS galmt de klap nog steeds na. Het spoorbedrijf vervoert nu dagelijks gemiddeld één miljoen reizigers, ongeveer 18 procent minder dan voor corona. Dat bleek donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers. Wie alleen naar de cijfers van werkdagen kijkt, ziet een nog groter verschil: doordeweeks tellen de Spoorwegen maar liefst 25 procent minder reizigers ten opzichte van 2019.

De oorzaak is volgens NS-baas Wouter Koolmees evident: het thuiswerken. ‘We zien een compleet ander reisgedrag. Op maandag, woensdag en vrijdag is het ontzettend rustig. Maar op dinsdag en donderdag, tussen 07.45 en 08.45 uur en tussen 17.00 en 18.00, is het juist dringen geblazen. Veel drukker nog dan de spits voor corona. Dat zijn bij veel organisaties vaste overlegdagen, dus dan neemt iedereen trein.’

Rode cijfers

Dat thuiswerken is voor werknemers een prettige bijkomstigheid van de coronapandemie, maar heeft grote gevolgen voor het spoorbedrijf. Net als in de eerste twee coronajaren schrijft de NS ook in 2022 weer rode cijfers. Het ging vorig jaar om een operationeel verlies van 304 miljoen euro. Dat is volgens de NS grotendeels te wijten aan de achterblijvende reizigersaantallen. Omdat men vreest dat het thuiswerken aanhoudt, denkt het bedrijf ook in 2023 en 2024 verlieslatend te zijn.

Bovendien moet de NS ook zijn bedrijfsvoering aanpassen. Koolmees: ‘Voor corona wilden we op iedere werkdag dezelfde dienstregeling rijden. Nu blijkt dat we op sommige trajecten juist meer treinen kunnen gebruiken, en op andere juist minder. Dat moeten we heel precies leren afstellen op de veranderde vraag.’ Zo rijdt de intercity tussen Eindhoven en Amsterdam op vrijdag niet meer elke tien minuten, maar elk kwartier. Omgekeerd ziet de NS dat het aantal treinen tussen Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam moet worden uitgebreid.

Koolmees verwacht dat de reizigersaantallen pas in 2026 weer op het oude niveau zitten. Hij wijst bijvoorbeeld op de demografische ontwikkeling, waardoor Nederland in 2035 19 miljoen inwoners telt, een miljoen meer dan nu. Toch is die prognose nog hoogst onzeker, zegt financieel directeur Bert Groenewegen. ‘Als werkgevers over een jaar eisen dat personeel weer vaker naar kantoor moet komen, dan kan het beeld weer rap veranderen. Dat brengt voor de NS veel onzekerheid met zich mee.’

Slecht nieuws

Geen prettig vooruitzicht, en het slechte nieuws loopt de NS-directeur toch al over de schoenen. Het bedrijf kampt met een nijpend personeelstekort, waardoor het noodgedwongen 13 procent minder treinen rijdt. Van de treinen die wel reden, kwam slechts 91,6 procent op tijd aan op hun bestemming. Dat is een matige prestatie: de laatste keer dat de NS zo laag scoorde was in 2017. Koolmees noemt dat nu een ‘nederlaag’.

Op de achtergrond woedt ondertussen een strijd om de spoorconcessie, de vergunning om het grootste deel van het spoor te berijden. Die wordt consequent onderhands aan de NS gegund, en dat vinden de Europese Commissie en concurrerende bedrijven niet eerlijk. In een eerste rechtszaak wist de NS de concurrentie van zich af te houden; de kortgedingrechter durfde geen uitspraak te doen. Op 27 maart wordt de kwestie weer behandeld, ditmaal in een bodemprocedure.