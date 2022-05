Maand na aanval op Nigeriaanse trein nog meer dan 150 vermisten

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari. Beeld EPA

Vijf weken na de treinaanval is het nog altijd niet duidelijk wat er precies met 168 passagiers is gebeurd. De overheid gaat er vanuit dat een gewapende bende een groot deel van de vermisten gegijzeld houdt. ‘De aanvallers gebruiken burgers als menselijk schild, waardoor het moeilijk is om ze rechtstreeks te confronteren’, zei Buhari, die maandag sprak ter gelegenheid van de viering van het einde van de ramadan.

Groepen gewapende mannen, die in het West-Afrikaanse land bekend staan als ‘bandieten’, plegen steeds vaker dodelijke aanvallen en gijzelen groepen mensen voor losgeld. In het noorden van het land, waar de terreurgroep Boko Haram ook actief is, zijn dergelijke ontvoeringen een bijna dagelijkse gebeurtenis. De regering heeft grote moeite om op te treden tegen de toenemende onveiligheid en criminaliteit in het land.

Familieleden van de vermisten vinden dat de overheid niet genoeg actie onderneemt. Buhari reageerde op de toenemende kritiek dat hij de veiligheidsdiensten heeft aangestuurd ‘om alle slachtoffers op een snelle en veilige manier terug te krijgen’. Ook heeft hij de Nigeriaanse spoorwegmaatschappij gevraagd om ‘een crisiskamer op te zetten voor de coördinatie van de reddingsmissie en het op de hoogte houden van de families van de gegijzelden.’

Hinderlaag

Op 28 maart reed een hogesnelheidstrein van de Nigeriaanse hoofdstad Abuja naar de noordelijke stad Kaduna. Mensen kiezen juist voor de trein, omdat automobilisten op deze route vaak in een hinderlaag rijden. Volgens ooggetuigen vonden enkele explosies plaats waarna de trein ongeveer 25 kilometer voor de eindbestemming tot stilstand kwam. Gewapende mannen omsingelden het voertuig en openden het vuur.

Aan boord waren 362 passagiers en 18 gewapende agenten, die niet konden voorkomen dat de aanvallers de trein binnenkwamen. Enkele overlevenden vertelden aan de BBC dat gewapende mannen verschillende coupés binnen gingen en mensen mee de bossen in namen. Zeker acht mensen werden gedood. De treinaanslag is niet opgeëist.

Volgens de spoorwegmaatschappij zijn 186 inzittenden in veiligheid, maar is het lot van de overige passagiers onbekend. Sommige families van de vermiste passagiers zeggen dat ‘bandieten’ contact met hen hebben opgenomen om losgeld te eisen. Mogelijk is een deel van de andere vermisten op eigen gelegenheid naar huis gegaan zonder de autoriteiten in te lichten.

Op sociale media doken vorige week vermoedelijke foto’s van de ontvoering op, waarop ongeveer 60 gegijzelden omringd door gemaskerde gewapende mannen te zien zijn. De foto’s konden niet worden geverifieerd, maar de BBC sprak verschillende mensen die hun vermiste familieleden zeiden te herkennen.