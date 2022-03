Maaltijdboxbedrijf Hello Fresh eindigt 2021 met een recordomzet

Een bezorger van HelloFresh brengt een pakket met drie maaltijden naar een ouder echtpaar in Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In totaal werd er afgelopen jaar in zeventien landen voor 6 miljard euro aan maaltijden aan de deur bezorgd. In totaal groeide het klantenbestand van 5,3 miljoen naar 7,2 miljoen. HelloFresh dankt deze groei aan het hoge aantal bestellingen, dat nog altijd boven het niveau van voor de pandemie ligt, en het aantal maaltijden per bestelling dat bleef stijgen.

Daar komt bij dat het aantal klanten zowel in de Verenigde Staten als op internationaal niveau verder toenam. Afgelopen jaar breidde de maaltijddienst uit naar Noorwegen, Italië en Japan en nam het het Australische Youfoodz over.

De hoogste kwartaalomzet in de geschiedenis van het bedrijf werd gemeten in het laatste kwartaal van 2021. Deze bedroeg 1,58 miljard euro. Vanwege lockdowns moesten veel restaurants tijdens deze periode hun deuren gesloten houden. Het aantal bezorgde maaltijden groeide in 2021 van 601 miljoen naar 964 miljoen.

‘Uitdagingen en mijlpalen’

‘2021 was een bijzonder jaar met veel uitdagingen en mijlpalen die ons opnieuw dichterbij onze missie change the way people eat forever brachten’, zegt CEO HelloFresh Benelux Pauwel Wiertsema. ‘We schaalden ons aanbod op tot dertig verschillende recepten per week en lanceerden de HelloFresh Markt met uiteindelijk maar liefst vijfhonderd additionele producten aan het eind van 2021.’

Om deze groei in de toekomst voort te zetten, nam HelloFresh de stap om uit te breiden naar kant-en-klaarmaaltijden. Dit moet er voor zorgen dat ander soort klanten ook bij de groene maaltijdboxen uitkomen. Verder investeert het bedrijf in groei op de lange termijn door uit te breiden naar nieuwe regio’s, het versterken van technologie- en dataplatformen en het uitbouwen van de operationele infrastructuur. Verder wordt er meer ingezet op het nieuwe extra merk Green Chef. Deze maaltijdbox is vooral bestemd voor mensen die een bijvoorbeeld een keto-dieet of een veganistische levensstijl volgen. De verwachting is dat de omzet met 20 procent tot 26 procent groeit.