Maak schoon die lichtknopjes! De coronaregels van de overheid lopen flink achter met dat schrobben en boenen

Zo modderen we de dagen door, nu mijn vriendin weer corona heeft. In een wijde boog om elkaar heen manoeuvreren, als stukjes uit een schuifpuzzel, gescheiden eten en slapen, en als ik haar iets aanreik, even niet inademen. Allemaal om die vermaledijde virusdeeltjes het vooral niet te makkelijk te maken.

En dan doen we het nog verkeerd ook. Eigenlijk zou mijn partner, met haar zieke hoofd, elke dag haar kamer en de badkamer moeten schoonmaken, zo staat te lezen in de ‘regels tijdens isolatie’ op rijksoverheid.nl. Ze zou ‘deurklinken en lichtknoppen’ moeten reinigen, daarna de schoonmaakdoek ‘direct in de was’ doen, haar wasgoed in een aparte mand moeten stoppen en op minstens 40 graden moeten wassen en de afwas ‘gescheiden van de andere afwas’ en ‘op een uitgebreid programma’ moeten draaien.

Dit allemaal, terwijl ze zo veel mogelijk in haar eigen kamer blijft, en oppast dat de kat niet te dicht in de buurt komt: het dier zal maar corona oppikken en doorgeven. Als je niet al doodmoe was van de corona, word je dat wel van de waslijst aan huishoudelijke taken die de rijksoverheid geïsoleerden voorschrijft.

Voor de zekerheid doorzoek ik de wetenschappelijke literatuur. Maar gevallen waarbij het virus zich verspreidde via een te koel gewassen handdoek, of in de vaatwasmachine oversprong van het ene kopje naar het andere: ik kan er geen voorbeeld van vinden.

De tekst op de website van rijksoverheid.nl blijkt, als ik het naspeur, ontleend aan een brief met leefregels die al werd opgesteld vóórdat corona het land bereikte, op 13 februari 2020. Vandaar al die nadruk op schoonmaken. Destijds meende men dat coronavirussen dágen kunnen overleven op oppervlakten zoals plastic, keramiek, glas of staal.

Brits onderzoek wees immers uit dat longcellen besmet met het verkoudheids-coronavirus 229E na vijf dagen nog besmettelijk waren, als je ze plaatst op een glad voorwerp. In New York slaagde men erin het coronavirus urenlang in leven te houden buiten het lichaam; in Azië vond men intussen erfelijk materiaal van het virus op toiletten, deurknoppen en zelfs op de schoenpunt van een zorgmedewerker.

‘Dat geeft aan dat de omgeving een potentieel medium is voor overdracht’, aldus een vroege overzichtsstudie. U weet nog wat er volgde: moesten we ineens winkelwagentjes schoonmaken, overal de handen stukwassen en het knopje van de lift indrukken met een speciaal daarvoor bestemd staafje.

Totdat geleidelijk doordrong dat het erfelijk materiaal van het virus ergens vinden nog heel wat anders is dan intact, besmettelijk virus aantonen, en dat er eigenlijk niet of nauwelijks besmettingen plaatsvinden via voorwerpen. Corona verspreidt zich vliegend en zwevend, via hoesten, niezen, zingen en praten, van luchtweg naar luchtweg. Veel verstandiger dus om een mondkapje te dragen, dan krampachtig de deurkruk te poetsen.

Maar – ik heb ze geteld – 22 herzieningen van de leefregels later, is daarvan in de officiële overheidsadviezen weinig te merken. Jazeker: in april veranderde de regel om wasgoed op 60 graden te wassen naar 40 graden, sinds mei hoeft u bij het schoonmaken geen chloor meer te gebruiken. Maar nu vorige maand de regel om ook thuis een mondkapje te dragen is geschrapt, is schrobben en boenen het enige wat is gebleven. We zijn het enige land dat nog steeds van zijn burgers eist dat ze hun isolatie doorbrengen als een soort schrobbende Assepoesters.

Waarom? Ik vraag het na in de ambtelijke machinekamers van Den Haag en het RIVM. Daar schrikt men zich een ongeluk. ‘Per abuis is niet-actuele informatie blijven staan’, inmiddels ‘is de informatie aangepast’, laat men na drie dagen (en twee uur en tien minuten na de door de krant gestelde deadline) weten.

Maar als ik het controleer, is alleen de instructie over de 40 graden en de afwas verdwenen. De deurklinken, lichtknopjes, dagelijkse schoonmaak en dat de schoonmaakdoek ‘direct in de was’ moet – ook in herziening 23 is het allemaal gebleven.

Het bevalt mij niets. Als de ambtenarij zó stroef nieuwe wetenschappelijke inzichten absorbeert, hoe moet dat dan met al die andere dossiers waarover de overheid ons af en toe toch iets verstandigs zal moeten vertellen – van gezonde voeding tot hoe we moeten omgaan met energie?

Ik spiek om de hoek van de slaapkamer, om te inspecteren of mevrouw Keulemans haar kamer al heeft geschrobd. Maar helaas. Assepoester ligt voor pampus, diep in slaap, knock-out van de corona. Mét verboden kat.

Wat heb je eigenlijk aan leefregels, als je ze niet kunt naleven?