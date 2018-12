Luxemburg wil cannabis volledig legaliseren

Een (legale) cannabisplantage in Canada. Het Noord-Amerikaanse land heeft recent wietteelt gelegaliseerd. Beeld AFP

Het is nog onduidelijk wanneer de legalisering ingaat. In het regeerakkoord staat slechts dat de regering de wetgeving voor het vrijgeven van cannabis gaat uitwerken. In ieder geval gaat de maatregel alleen voor volwassenen gelden. De verkoop van cannabis aan minderjarigen blijft strikt verboden.

Het is de bedoeling, zo blijkt uit het regeerakkoord, dat de productie en de verkoop van wiet onder controle komt te staan van de overheid. Op die manier wil de regering de kwaliteit garanderen en de lichamelijke en psychische gevaren van het cannabisgebruik beperken. Door de productie te reguleren wil de regering een einde maken aan de illegale handel in cannabis. De geplande aanpak gaat aanzienlijk verder dan het gedoogbeleid dat al jaren in Nederland geldt.

Volgens het regeerakkoord zullen de opbrengsten uit de verkoop van wiet worden gebruikt voor de behandeling van verslaafden en preventieprogramma’s. Eerder dit jaar legaliseerde Luxemburg al het gebruik van cannabis voor medische doeleinden. Daarbij gaat het om patiënten die geen baat hebben bij traditionele middelen. Over twee jaar wordt het nieuwe beleid geëvalueerd. Op basis daarvan zal worden bekeken of alle apotheken een vergunning krijgen om op doktersrecept medicinale cannabis te verkopen.

Kleine meerderheid

De nieuwe regering van Bettel, die al sinds 2013 premier is, heeft een heel kleine meerderheid in de volksvertegenwoordiging. De drie partijen – Bettels liberale partij, de sociaaldemocraten en de groenen – bezetten 31 van de 60 zetels in het parlement.

Uruguay legaliseerde in 2014 als eerste land in de wereld de productie, consumptie en verkoop van cannabis. De productie is in handen gegeven van twee bedrijven die onder streng toezicht van de overheid staan. Geregistreerde gebruikers mogen maximaal 40 gram wiet per maand kopen in de apotheek. Maar tot nog toe hebben maar weinig apotheken zich aangemeld voor een vergunning om cannabis te verkopen, omdat ze de marges te klein vinden. Daardoor bestaat er nog steeds een aanzienlijke illegale markt voor cannabis.

Dit jaar legaliseerde ook Canada het recreatieve gebruik van cannabis. Per huishouden zijn daar vier cannabisplanten toegestaan. Ook is het bezit van maximaal 30 gram wiet niet meer strafbaar.