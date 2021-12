Luxe start met 35 miljard? Geld alleen is niet genoeg voor de nieuwe klimaatminister

De nieuwe minister van Klimaat en Energie krijgt een reusachtige zak geld van 35 miljard euro te besteden. Dat klinkt als een luxestart, maar geld is niet genoeg om de aangescherpte klimaatdoelen van kabinet-Rutte IV te realiseren. Wat zijn de zes grote uitdagingen voor de nieuwe minister?

1 | Snellere procedures

Er moet de komende jaren enorm veel gebouwd worden om de energievoorziening duurzamer te maken. Zonnevelden, windparken, al dan niet op zee, zwaardere elektriciteitskabels, waterstoffabrieken en transportleidingen: Nederland moet grondig op de schop. Maar er is een groot probleem. Waar de uitvoering veel tijd vergt, is het vooral de planning die de zaak ophoudt.

Neem de aanleg van een windpark of een groot transformatorveld om energie van zee het landelijke stroomnet op te leiden. De bouw van zo’n reuzenproject vergt vaak een jaar of twee. Maar de hele planprocedure die eraan voorafgaat, vraagt zomaar vier keer zo veel tijd. ‘Het is nu acht jaar praten en twee jaar bouwen’, zegt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). ‘Dat moet fiftyfifty worden.’

De reden dat het zo lang duurt, is dat procedures zich soms eindeloos voortslepen. Bijvoorbeeld bij de Raad van State kunnen de wachttijden oplopen tot anderhalf à twee jaar. Dit moet sneller. Betrokkenen willen meer ambtenaren en juristen die gespecialiseerd zijn in de energietransitie. De Raad van State zou een eigen energiekamer moeten krijgen die dit soort zaken afhandelt.

2 | Leveringszekerheid

Nederland ondervindt sinds kort aan den lijve wat het betekent om afhankelijk te zijn van andermans energie. Ooit had Nederland aardgas in overvloed en zaten we zelf aan de gaskraanknoppen. Nu zijn we ineens afhankelijk van Rusland, dat binnenkort misschien wel de helft van het Europese gas levert.

Nu de voorraadkamers van aardgas schrikbarend snel leeg raken en de spanningen oplopen rond gastransporteur Oekraïne, bestaat de kans dat Nederland eind februari misschien wel gas tekortkomt. Dat versterkt de roep om strategische aardgasreserves (net als bij olie) en een vulplicht in de zomer voor bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de Nederlandse ondergrondse gasvoorraden.

Het gaat niet alleen om gas, maar ook de stroomvoorziening is na 2025 niet langer een zekerheid. Nu staat het stroomnet 99,9999 procent van de tijd overeind waarmee Nederland tot de absolute wereldtop behoort. Maar na 2025 wordt die zekerheid kleiner, omdat kolencentrales uitgeschakeld worden en in de landen om ons heen hetzelfde gebeurt.

Bijkomend probleem: niet alleen Nederland vergroent de energievoorziening, ook de landen om ons heen doen dat. Hoewel Nederland goede internationale verbindingen heeft, bestaat de kans dat straks grote delen van Noordwest-Europa te weinig elektriciteit kunnen opwekken op momenten dat de vraag hoog is en het aanbod van wind en zon gering, zoals in de winter.

Om tekorten te voorkomen, moeten gascentrales achter de hand worden gehouden. Dat is kostbaar, omdat die steeds minder draaiuren zullen maken per jaar. Nederland vertrouwt op de markt: als er tekorten zijn, zou de stroomprijs (extreem) kunnen stijgen, waardoor industrieën afschakelen en gascentrales tijdelijk flink kunnen verdienen aan hun elektriciteit.

Het is de vraag of dat in de praktijk genoeg is om centrales open te houden. Op een paar draaiuren per jaar kan een gascentrale niet commercieel worden ingezet. Er moet dus een regeling komen die het openhouden van gascentrales-voor-achter-de-hand aantrekkelijk maakt, zeggen sommige experts. Tot nu toe wil het ministerie van Economische Zaken dit niet. Taakje voor de nieuwe minister om hiernaar te kijken.

De twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil bouwen, kunnen de leveringszekerheid vergroten. Maar vergeet niet dat die er over tien jaar nog niet staan. Bovendien sluit Nederland zijn laatste kolencentrales en wordt stoken op biomassa steeds meer taboe voor de elektriciteitsopwekking. Er verdwijnt dus veel conventioneel thermisch vermogen, zoals dat heet. Dat gat is niet vanzelf gevuld.

Zonnepanelen langs het spoor richting Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

3 | Netwerkproblemen

De energietransitie is nog maar net begonnen en nu kraakt het stroomnet al in zijn voegen. Dit jaar ging het alarm af op veel plaatsen, onder meer in Amsterdam. De stad kan sommige nieuwe woonwijken, scholen en bedrijven niet meer aansluiten, omdat het net het niet aankan.

Wat te doen? Een van de problemen is dat beheerders hun netwerk moeten aanleggen op de maximaal verwachte capaciteit. Die lang niet altijd gebruikt wordt. Alsof je een zesbaansweg aanlegt in de polder, om koste wat kost files te voorkomen. Beter is het opvangen van de maximale vraag met bijvoorbeeld grote accu’s, die tijdelijk heel veel energie kunnen leveren.

Een andere oplossing is het loslaten van het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Degene die zich nu als eerste meldt voor een aansluiting, komt in principe als eerste aan de beurt. Dit betekent dat een energiebedrijf dat een zonneveld in Drenthe wil aanleggen soms eerder aan de beurt is dan eenzelfde onderneming die een vergelijkbaar veld wil bouwen vlakbij zware industrie, waar nu eenmaal dikkere stroomleidingen liggen en de vraag vaak groter is. Op die laatste plek is een aansluiting veel makkelijker en goedkoper te maken. Maar dat mag nu niet.

Netwerkbeheerders willen niet zelf voorrang geven, maar willen wel meer invloed op de keuzes die gemaakt worden. Omdat het aansluiten van een veld in Drenthe veel duurder is (er is immers weinig infrastructuur en weinig lokale vraag naar elektriciteit). Maak efficiënt gebruik van geld en menskracht, zeggen zij.

4 | Personeelstekorten

Er is een schreeuwend tekort aan technische vaklieden. Iedereen, van Siemens tot Heerema, vecht om dezelfde mensen. Neem netwerkbeheerder Tennet. Dat is de afgelopen jaren 30 procent in personeel gegroeid en heeft 1.500 mensen aangenomen. Maar het helpt niet als bedrijven geschikte werknemers bij elkaar wegkopen: er moet meer aanbod komen. Steek daarom geld en energie in technische opleidingen, van mbo tot hoger onderwijs, zodat het personeelstekort over enkele jaren minder nijpend wordt, luidt de oproep.

5 | Subsidies verplaatsen van opwekken naar verbruik

De afgelopen jaren werd vooral het opwekken van energie gesubsidieerd, zoals biomassa en wind- en zonne-energie. Nu moet vooral de vraag gestimuleerd worden, want er komt een sloot nieuwe energie van land en zee bij. Alleen al op zee komt er tegen 2030 bijna net zo veel vermogen bij als Nederland nu maximaal verbruikt.

Al die groene stroom moet gebruikt worden, anders worden in sommige gevallen windparken en zonnevelden stilgelegd. Stimuleer daarom de elektrificatie van de industrie, de grootste energieverbruiker, zeggen experts. Neem Vattenfall, dat in plaats van een biomassacentrale warm water wil produceren met een reusachtige elektrische boiler. Subsidieer het energieverbruik van dit soort apparatuur, ook als de stroom aanvankelijk nog niet duurzaam is, zodat bedrijven eerder investeren in de bouw ervan.

Molen de Goliath en een groep windturbines in het Groninger Eemshavengebied. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

6| Verder kijken dan 2030

‘We staren ons blind op 2030’, verzucht de directeur van een groot netwerkbedrijf. Tot die tijd kunnen de meeste plannen wel worden gerealiseerd, maar het is belangrijk verder te kijken. Wat voor land willen we in 2045 zijn, als Nederland (bijna) klimaatneutraal is? Je moet nu gaan kijken waar veel vraag zal zijn naar waterstof en waar elektriciteit belangrijk wordt. Maak plannen wie wat waar moet gaan doen. En werk van daaruit terug naar nu.