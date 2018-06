Luxe hotel op eilandje Singapore uitgekozen voor historische top Trump-Kim

Omgeven door veel groen en golfbanen en in een gebouw met een koloniaal-Engelse uitstraling: de top tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wordt gehouden in het chique Capella Hotel in Singapore. Daar moet volgende week dinsdag duidelijk worden of Kim écht bereid is zijn zestig kernwapens op te geven.

Het Capella Hotel op het eiland Sentosa zal dinsdag het toneel zijn van de eendaagse top met Trump en Kim Jong-un. Foto Getty Images

Uren nadat Trumps woordvoerder Sarah Huckabee Sanders per tweet had bekendgemaakt dat het vijfsterrenhotel in de stadstaat was uitgekozen door beide landen, was de Capella-website al niet meer bereikbaar. Kamers zijn ook niet meer beschikbaar, zowel voor als tijdens de historische top.

Pas volgende week zaterdag, vier dagen na het overleg, kan er weer geboekt worden, à 900 euro per nacht. ‘Wij bedanken onze fantastische Singaporese gasten voor hun gastvrijheid’, aldus Sanders dinsdag in een tweet waarin ze de gespreksgenoot van Trump ‘leider Kim Jong-un’ noemde.

De rust zal een van de belangrijkste redenen zijn geweest waarom het hotel is uitverkoren om het toneel te worden van een van de belangrijkste politieke topontmoetingen van de afgelopen decennia. Het iets meer dan honderd kamers tellende Capella ligt namelijk niet in het drukke centrum van Singapore maar op een zuidelijk gelegen eilandje voor de kust.

Hoewel er op het eiland Sentosa ook een groot Amerikaans pretpark ligt, Universal Studios Singapore, is Capella een oase van rust en tropische luxe waar beide leiders ongestoord een van de lastigste politieke problemen van dit moment kunnen bespreken. Vanwege de gunstige ligging, kan het hotel ook goed beveiligd worden door de drie betrokken landen.

Het Capella-hotel ligt op slechts een kwartier van het centrum van Singapore. Of beide leiders ook in het complex zullen slapen, is niet duidelijk. Foto REUTERS

Historische plek

Binnen een uur na te zijn geland, kunnen Trump en Kim hun intrek nemen in de twee presidentiële suites. Het is echter onduidelijk of ze ook allebei in het hotel zullen verblijven. Mogelijk zal de Amerikaanse president zijn intrek nemen in het nog chiquere Shangri-La Hotel waar drie jaar geleden de presidenten van China en Taiwan elkaar ontmoetten.

Net als de andere hotels op het resorteiland, is het Capella-hotel populair bij Singaporezen die in het weekeinde even de drukte van de stadsstaat willen ontvluchten. In het oude deel van het hotel, dat gebouwd werd aan het einde van de 19de eeuw, wanen de gasten zich voor even in de koloniale tijd toen de Britten de dienst uitmaakten in Singapore. Britse legerofficieren woonden toen in dit complex. Nu kunnen de hotelgasten er Chinees eten in een van de twee restaurants van het hotel.

Voor even zal Capella zich dinsdag het centrum van de wereld wanen. Het hotel kan uitgroeien tot een historische plek, de locatie waar een ‘schurkenstaat’ vrijwillig besloot afstand te doen van zijn massavernietigingswapens. Maar het kan ook voor eeuwig, als Kim terugkrabbelt, in één adem genoemd worden met een volledig mislukte topontmoeting. Want nog altijd tast Washington in het duister wat de Noord-Koreaanse leider precies bedoelt met zijn belofte van ‘nucleaire ontwapening’.

De Secret Service treft al voorbereidingen om van het Capella-hotel een onneembare vesting te maken. Foto AFP

Zware beveiliging

De Amerikaanse Secret Service trof woensdag al voorbereidingen om van het hotel een onneembare vesting te maken. Ook de Noord-Koreanen zijn er veel aan gelegen dat hun leider, die tot nu toe alleen China heeft bezocht, dinsdag veilig kan rondlopen in het hotel. Singapore was voor Pyongyang een gunstige en acceptabele locatie voor de top omdat het land, zeker in vergelijking met Maleisië, een neutrale politiek voert. Ook ligt het op slechts zeven uur vliegen van Pyongyang.

Tijdens de top vorige maand met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, was te zien dat Kim niet onderdoet voor de Amerikanen als het gaat om zijn beveiliging. Opvallend veel bewakers, keurig gestoken in pak, omringden toen de Mercedes-limousine van de Noord-Koreaanse leider toen hij de grens tussen de beide Korea's overstak.

Singapore nam woensdag al maatregelen om het vliegverkeer boven de stadstaat voor, tijdens en na de top te beperken. Vliegtuigen die zich niet houden aan de maatregelen, lopen het risico dat ze onderschept zullen worden. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Zo zullen onbemande vliegtuigjes uit den boze zijn rond het hotelcomplex.