Lula presenteert Amazone-plan: einde aan ontbossing voor 2030

President Lula da Silva met milieuminister Marina Silva op World Environment Day in Brasilia op maandag 5 juni. Beeld Reuters

Om dat te bereiken, tuigt Lula’s regering de komende jaren een omvangrijk toezicht op in het regenwoud met continue monitoring van illegale activiteiten via satellietbeelden en aanwezigheid op de grond. Het moet dagelijks waarschuwingen afgeven over milieumisdrijven – wat illegale ontbossing is. Tien nieuwe federale bases gaan de criminaliteit in het Amazonewoud bestrijden.

Maar liefst 29,5 miljoen hectare grond (zeven keer Nederland) krijgt de status van federaal bos. Het doel: de ontbossing in de Amazone in 2030 terugbrengen naar nul. En voor elke boom die nog wordt gekapt, een nieuwe boom planten. Alle maatregelen staan in het Actieplan voor preventie en controle van ontbossing in de Amazone.

Joost de Vries is correspondent Latijns-Amerika voor de Volkskrant. Hij woont in Mexico-Stad. De Vries werkte eerder op de economische en politieke redactie.

Gen kap zonder planten

Het is ambitieus maar niet onmogelijk, bewezen president Lula en zijn milieuminister Marina Silva al tijdens zijn vorige regeringen, van 2003 tot en met 2010. Hoewel onder Lula’s bewind in acht jaar tijd drie keer zoveel Amazonewoud tegen de vlakte ging dan in de vier jaar van de extreem-rechtse Jair Bolsonaro (2019 tot en met 2022), keerde Lula destijds, ook toen samen met minister Silva, de trend.

In 2012, het beste jaar voor de Amazone sinds de jaren tachtig, was de houtkap ten opzichte van 2003 met ruim 80 procent gedaald. Sindsdien is de ontbossing weer toegenomen. Vooral onder Bolsonaro schoot de afgelopen jaren de illegale land- en mijnbouw in het Amazonegebied omhoog. De conservatieve president zag de Amazone, dat 60 procent van Brazilië beslaat, als groot economisch potentieel en gaf landrovers ruim baan.

Lula versloeg eind oktober nipt Bolsonaro (met 50,9 procent) en reisde in november meteen naar de klimaattop in Egypte. Daar beloofde hij een einde te maken aan de ontbossing. Deze week presenteerde hij de vijfde editie van het Amazone-reddingsplan dat onder Bolsonaro was opgeschort. ‘Wie een boom wil omkappen, moet planten’, stelde Lula. ‘Maar een driehonderd jaar oude boom mag niet gekapt. We zullen met harde hand toezien op de wet.’

Milieugroepen: ‘belangrijk signaal’

Het reddingsplan volgt na een week waarin de relatie tussen de president en milieuminister Silva flink onder druk kwam te staan. Lula werd in het parlement gedwongen concessies te doen aan een rechtse meerderheid (Bolsonaro verloor, maar zijn bondgenoten wonnen terrein in het Congres). Minister Silva moest belangrijke bevoegdheden in de strijd tegen ontbossing afdragen aan collega’s op andere ministeries. Zij krijgt van Lula de leiding over het actieplan, maar zal moeten samenwerken met twaalf andere ministers.

Milieugroepen reageerden maandag overwegend positief. ‘Een belangrijk signaal’, reageert het Braziliaanse Klimaatobservatorium, een koepel van milieuorganisaties. ‘Maar de duivel zit in de details. We wachten op verdere invulling’, stelt de NGO in een geschreven reactie. Het Wereld Natuur Fonds Brazilië stelt in de Braziliaanse krant Folha de S.Paulo: ‘We hopen dat het actieplan wordt uitgevoerd met grote urgentie en in samenspraak met inheemse volkeren.’

Tijdens de presentatie stond Lula maandag ook stil bij de moord op de Britse journalist Dom Phillips en de Braziliaanse inheemsenexpert Bruno Pereira. De twee werden een jaar geleden vermoord tijdens veldwerk in de Javari-vallei, diep in de Amazone. Hun dood scheen internationaal licht op de straffeloosheid die onder Bolsonaro was toegenomen in het regenwoud.