Lula is terug van weggeweest, het ‘slechte karma’ van Brazilië helaas ook

Het tweede Braziliaanse presidentschap van Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva zal helaas in niets lijken op het eerste.

In de meeste delen van de wereld hebben mensen geen bijzonder goede herinneringen aan het eerste decennium van deze eeuw, veel Brazilianen hebben dat wel. Het was de tijd dat de charismatische favelazoon Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva president was en de fantastische zanger Gilberto Gil minister van Cultuur. Voor het eerst in de geschiedenis had praktisch de hele bevolking te eten terwijl de economie bloeide. Het leek in die tijd of er een streep was gezet onder een grimmig verleden. Veel inwoners van dit land zeggen dat liever in een spiritueel vocabulaire: in de Lula-tijd leek het slechte karma overwonnen. Slecht karma: dan kun je denken aan de militaire dictatuur (1964-1985), de doodseskaders, de drugsoorlogen en de disharmonie in dit magnifieke land, ‘Duitsland in het zuiden, Nigeria in het noorden’.

Dit land bracht maar één president voort die na twee termijnen kon rekenen op een goedkeuringspercentage van 83 procent, Lula da Silva, ex-schoenpoetser, ex-straatverkoper, ex-fabrieksarbeider. Eerst leidde hij staalwerkers, daarna de Arbeiderspartij (PT), uiteindelijk heel Brazilië. Stel dat één van die vele professionele koffiedikkijkers die dit land rijk is op 31 december 2010, Lula’s laatste dag in het presidentieel paleis, had voorspeld: Lula gaat naar de gevangenis, er komt een psychopaat aan de macht en er komt een pandemie over Brazilië heen die 700 duizend doden zal vergen – zo iemand was een valse onheilsprofeet genoemd. Zo schokkend was de terugval dat sommige commentatoren weinig anders konden dan concluderen dat wat mooi is in dit land altijd mooier is en wat erg is altijd erger.

Politieke straatvechter

Wie niet houdt van fatalisme, kan beweren dat het succes van Lula in het eerste decennium van deze eeuw een element bevatte dat terugkeerde in zijn ondergang in het tweede: dat hij zo makkelijk was geworden in ‘deals’. Na drie keer matig te hebben gescoord in verkiezingen in de jaren negentig kwam deze politieke straatvechter tot de conclusie dat hij bondgenootschappen en allianties moest aangaan en zijn hand moest uitstrekken naar het bedrijfsleven.

In de kunst van het paaien en vrienden maken volgens het principe ‘voor wat hoort wat’, bleek Lula uiterst bekwaam. Politiek bedrijven in Brazilië zonder je aan corruptie te bezondigen, is zoiets als door de Sahara rijden zonder dat je auto vies wordt. Maar wat kopstukken van Lula’s PT in de jaren dat ze zich onaantastbaar waanden allemaal in hun zakken staken, verbaasde zelfs trouwe aanhangers. Brazilië’s rechtse ‘deep state’, hardnekkig restant uit de militaire jaren, rook kansen. Operatie Autowasserij (Lava Jato) begon in 2014. Veel rechters hadden net zulke vieze auto’s als degenen die ze aanklaagden, maar ze kregen Lula in 2018 achter de tralies. Was dat niet gelukt, dan had de psychopathische ex-officier Jair Bolsonaro dat jaar nooit de verkiezingen gewonnen.

Revanchisme

Uiteindelijk liep het juridische revanchisme tegen Lula stuk op onzorgvuldigheid. In april 2021 werden aanklachten nietig verklaard. Het aantal coviddoden was nu de half miljoen voorbij, er waren weer Brazilianen die honger leden. De verkiezingen van 2022 won Lula niet met 83 maar 50,8 procent – 49,1 procent stemde op de psychopaat die een ravage aanrichtte. In zijn overwinningsrede riep Lula op tot ‘vrede en eenheid’. Maar als één adjectief slecht past bij wat ‘bolsonarisme’ is gaan heten, dan is het ‘verzoeningsgezind’.

Objecten kunnen boekdelen spreken. De afgelopen weken droegen Lula-aanhangers petjes met de slogan ‘Make Brazil 2002 again’. Noem dat een expressie van dat onvertaalbare gevoel dat inwoners van dit land steeds opnieuw overvalt, saudade – het heeft te maken met verlangen, heimwee, melancholie en weemoed, maar het omvat meer en gaat dieper.