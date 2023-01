Lula belooft Brazilië een terugkeer naar normaal, en na vier dolle jaren is dat een godsgeschenk

Feestende aanhangers van de nieuwe president Lula op de dag van zijn beëdiging in de Braziliaanse hoofdstad Brasília. Beeld Nicola Zolin

‘Bevrijd worden van Bolsonaro, mijn hemel, dat is een blijdschap die niet te beschrijven valt.’ Docent Lúcio Lopes (55) is een van dertigduizend mensen die op deze Nieuwjaarsdag vroeg genoeg opstonden om een plekje te kunnen bemachtigen op het zwaar beveiligde Plein van de Drie Machten in Brasília, het hart van de Braziliaanse democratie met rondom het parlement, het gerechtshof en het presidentieel paleis.

Opgewonden wachten ze op Luiz Inácio Lula da Silva, kortweg Lula, de linkse oud-president die in oktober nipt de extreem-rechtse president Jair Bolsonaro versloeg. Lopes weet zeker dat hij straks zal huilen, wanneer Lula opnieuw als president het volk toespreekt. ‘Hij spreekt vanuit hier’, zegt hij wijzend naar zijn borst. Met een Lula-vlag beschermt hij zijn hoofd tegen de brandende zon.

Zware politiebewaking

Twintig jaar geleden was hij hier ook toen zijn held voor het eerst aantrad. Toen sprong hij met honderden mensen in de vijver voor het parlement. Vandaag is vanwege de dreiging van geradicaliseerde Bolsonaro-aanhangers het feest in een strak protocol gedwongen. Zeker tienduizend politieagenten bewaken het spektakel, 90 procent van de circa 300 duizend bezoekers moet de ceremonie op afstand volgen via schermen.

Toch arriveert de linkse politicus in de presidentiële open Rolls-Royce bij het parlement. Het valt niet meer te ontkennen: Lula is terug. ‘Op haat zullen we reageren met liefde, op leugens met de waarheid, op geweld met de wet’, zegt de 77-jarige politicus ten overstaan van het Congres. ‘Nooit meer dictatuur. Democratie voor altijd.’ Op de ‘ruïnes’ van zijn voorganger zal zijn regering het land heropbouwen, belooft hij. ‘Een land voor allen.’

Even later wandelt hij de loopbrug op richting het presidentiële paleis omringd door een selecte groep burgers die het diverse Braziliaanse volk vertegenwoordigen. Hij loopt hand in hand met de inheemse Kayapó-leider Raoni Metuktire terug het Planalto in, het werkpaleis dat hij twaalf jaar geleden verliet. De traditie schrijft voor dat de afzwaaiend president de presidentiële sjerp omhangt bij zijn opvolger. Maar Bolsonaro weigerde. Dus koos Lula voor dit groepje Brazilianen, een donker kind, een inheemse leider, een donkere vrouw, een man met fysieke beperking.

Zoals hij is er geen ander, zegt de gepensioneerde schoonmaker Fatima Sueli (63) buiten op het plein. Ze is in haar eentje van de deelstaat Rio de Janeiro naar de hoofdstad gekomen. ‘We hebben het de afgelopen jaren zwaar gehad. We leefden in angst.’ Maar nu is de hoop terug. ‘We vertrouwen volledig op Lula.’

Wachten op het nieuwe jaar én op een nieuwe tijd. Beeld Nicola Zolin

Een hele nacht wachten

Heeft ooit een Nederlandse kiezer een T-shirt van Mark Rutte gedragen? Uit ironie wellicht. In de Braziliaanse hoofdstad zijn dit weekeinde de Lula-shirts en -petjes niet aan te slepen. Fans wachten ook al op zaterdag de hele Oudejaarsdag voor zijn hotel. Lula, vier letters, net als amor. Of dat andere vierletterwoord dat lijkt te passen bij zoveel aanbidding: deus.

Maar nee, de tijd dat Lula werd gezien als god ligt achter hem, daarvoor heeft de oud-president in de acht jaar die hij eerder regeerde (2003-2010) te veel fouten gemaakt, waren zijn partij en regeringen te ver weggezakt in het moeras van corruptie. De emoties die hij wel opnieuw heeft weten te vangen zijn hoop en opluchting. Of zoals een aanhanger voor zijn hotel het verwoordt: ‘Een terugkeer naar normaal.’

In 2018 bracht volkswoede (onder meer vanwege die corruptie) een woedende politicus aan de macht. Plots was daar Jair Bolsonaro, de gitzwarte lachspiegel die de 217 miljoen Brazilianen vier jaar lang hun lelijkste kanten toonde: machismo, racisme, religieus conservatisme, militant nationalisme, coronagezwalk, 700 duizend coviddoden, de meeste ontbossing in vijftien jaar, nepnieuws, wantrouwen, politieke ruzies, familieruzies. Vandaar dat zoiets gewoons als ‘normaal’ zo’n extase veroorzaakt.

Vandaar ook dat Andre Alves (55, brilmontuur van rode sterren boven een wit baardje) dankbaar is. ‘Lula heeft ons gered.’ Alleen de oud-president kon Bolsonaro verslaan, weet hij – Lula als enige tegengif voor de anti-Lula. Alves en zijn vrouw Laila reden vorige week op de motor met hun tienerzonen achterop in één dag van de kuststad Santos naar Brasília. Hun Pelé-shirts van Santos FC hadden ze al mee in de rugzak, voor het geval dat.

Bolsonaro’s laatste daad als president was donderdag het afkondigen van drie dagen nationale Pelé-rouw. Vrijdag stapte hij op het vliegtuig naar de Verenigde Staten, tienduizenden aanhangers verbouwereerd achterlatend in hun kampementen voor de poorten van legerkazernes. De profeet vertrok, de leugen bleef achter. De ‘militaire interventie’ waarop zijn volgers hoopten bleef uit. ‘Laten we kalmeren’, zei generaal Hamilton Mourão op Oudejaarsdag, de vicepresident die 48 uur dienstdeed als president.

Enorme verwachtingen

Aan Lula de onmogelijke taak om de enorme verwachtingen waar te maken die hij in de afgelopen maanden heeft gewekt. Hij verkocht niet alleen zijn oude recept – werkgelegenheid, armoedebestrijding, onderwijs, economische groei – maar deed ook nieuwe progressieve beloftes: een inclusief Brazilië met volop plek voor vrouwen, inheemsen, zwarten en seksuele minderheden, een terugverend Amazonegebied dat CO2 opslaat in plaats van uitstoot, en, mogelijk de grootste uitdaging, een einde aan de tweespalt.

In dezelfde maand waarin hij met Bolsonaro om het presidentschap streed, won het bolsonarisme tijdens parallelle verkiezingen terrein in het parlement. De linkse regeringsleider wacht een (extreem-)rechtse oppositie. De wereld is bovendien grilliger dan twintig jaar geleden. Lula kent Poetin en Xi nog van destijds, maar kan zich niet meer op dezelfde manier tot hen verhouden. Internationaal onheil (de pandemie, Ruslands oorlog) schoten gaten in de Braziliaanse economie. Bolsonaro gaf exorbitant veel uit in zijn laatste jaar en laat hem een krappe kas na.

Nog ingrijpender: de extreem-rechtse politicus kuste lang sluimerende sentimenten wakker. Lula kreeg 60 miljoen stemmen in oktober, maar net genoeg. 58 miljoen Brazilianen stemden op de anti-Lula.

Zij kwamen niet naar het feest in Brasília.