Luister naar onze podcast over series. Deze keer: het steengoede Borgen 4

Na bijna tien jaar is er eindelijk een vervolg op de Deense dramaserie Borgen. Esma Linnemann bespreekt met cultuurcriticus Herien Wensink en chef kunst Mark Moorman de sterke vrouwelijke rollen in het nieuwe seizoen en hoe uniek het is om in een serie te zien dat een vrouw last heeft van opvliegers. En als een klein land als Denemarken zo’n goede serie kan maken, waarom lukt dat in Nederland dan niet? Of luister en abonneer je via Apple Podcasts of Spotify.

Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime of gewoon ouderwets naar de bioscoop. Nog nooit was het aanbod van films, series en documentaires zo groot. Heb je geen idee meer waar je moet beginnen en wat de moeite waard is? Geen probleem! In De Zwevende Kijker bespreken Esma Linnemann, Chris Buur en Mark Moorman elke week een dringend kijkadvies.

COLOFON:

Presentatie: Esma Linnemann

Vaste gasten: Chris Buur, Herien Wensink en Mark Moorman

Techniek en Montage: Tiemen Hageman

Eindredactie: Corinne van Duin

Artwork: Sophia Twigt