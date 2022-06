Luister naar onze podcast over series. Deze keer: het onweerstaanbare Conversations with Friends

Vrouwen die menstruatiepijn hebben of huilen na de seks: in de meeste films en series zie je nooit dit soort alledaagse menselijkheid. In Conversations with Friends is er volop ruimte voor. De serie zet, zoals in het gelijknamige boek van Sally Rooney een heel realistisch en ontroerend beeld van de relaties en levens van millenials neer. Esma Linnemann, Aimée Kiene en Mark Moorman bespreken de intensiteit van eerste liefdes, de kracht van schrijver Salley Rooney en de schitterende debuutrol van Alison Oliver.Of luister en abonneer je via Apple Podcasts of Spotify

Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime of gewoon ouderwets naar de bioscoop. Nog nooit was het aanbod van films, series en documentaires zo groot. Heb je geen idee meer waar je moet beginnen en wat de moeite waard is? Geen probleem! In De Zwevende Kijker bespreken Esma Linnemann, Chris Buur en Mark Moorman elke week een dringend kijkadvies.

