Luister naar onze podcast over series. Deze keer: het lugubere Gladbeck

Dit kan niet waar zijn, denk je bij de knap gemonteerde archiefbeelden van Gladbeck: das Geiseldrama, de nieuwe Netflix- documentaire over de 54-urige gijzeling in West-Duitsland. Maar het is echt gebeurd, van de politie die meeging in alle eisen van de gijzelnemers, tot de journalisten die gegijzelden interviewden terwijl ze een pistool tegen hun hoofd hadden. Niemand leek een plan of een strategie te hebben, iedereen liep elkaar voor de voeten en daarvoor betaalden de gegijzelden uiteindelijk de hoogste prijs.



Of luister en abonneer je via Apple Podcasts of Spotify.Presentatie: Esma Linnemann