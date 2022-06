Luister naar onze podcast over series. Deze keer: het huiveringwekkende Stranger Things 4

30 miljoen dollar per aflevering, in het vierde seizoen van Stranger Things wordt alles uit de kast gehaald om de kijker te vermaken. De Spielberg-achtige suspense heeft plaats gemaakt voor een grimmige sfeer en verwijzingen naar horrorklassiekers als Nightmare on Elmstreet en Carrie. Het publiek is een paar jaar ouder geworden en de serie groeit mee. Esma Linnemann, Chris Buur en Mark Moorman bespreken de nieuwe stijl. En ze praten met wetenschapsredacteur George van Hal over kwaadwillende wetenschappers. Of luister en abonneer je via Apple Podcasts of Spotify.

Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime of gewoon ouderwets naar de bioscoop. Nog nooit was het aanbod van films, series en documentaires zo groot. Heb je geen idee meer waar je moet beginnen en wat de moeite waard is? Geen probleem! In De Zwevende Kijker bespreken Esma Linnemann, Chris Buur en Mark Moorman elke week een dringend kijkadvies.

COLOFON:

Presentatie: Esma Linnemann

Vaste gasten: Chris Buur en Mark Moorman

Techniek en Montage: Tiemen Hageman

Eindredactie: Corinne van Duin

Artwork: Sophia Twigt