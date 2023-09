Luis Rubiales treedt uiteindelijk toch af om ongewenste kus aan Spaanse voetbalster

Luis Rubiales juicht tijdens de WK-finale van Spanje tegen Engeland, op 20 augustus. Beeld Getty

‘Heb ik dit echt verdiend, na al mijn goede werk voor de bond? Denken jullie echt dat ik hierom ga aftreden?’ Dan kan Luis Rubiales (46) zijn woede niet langer onderdrukken. Zijn blik verstrakt en hij roept: ‘Ik zal niet aftreden.’ En daarna nog vier keer, iedere keer net iets harder om boven het applaus uit te komen van de aanwezigen in het hoofdkantoor van de Spaanse voetbalbond RFEF. ‘Ik zal niet aftreden.’

Spaanse voetballers, de internationale spelersvakbond en de Spaanse premier hadden zijn aftreden geëist na een ongewenste kus op de mond van kersvers wereldkampioen Jennifer Hermoso, vijf dagen eerder. Van wereldvoetbalbond Fifa mag hij drie maanden zijn werk niet doen, iets dat de RFEF noopt tot een spoedvergadering op maandagmiddag.

Dit weekeinde werd de storm die is opgestoken alleen maar sterker. Oud-voetballers, de Spaanse premier Pedro Sánchez: steeds meer mensen spreken zich tegen Rubiales uit. Zijn vertrek lijkt onvermijdelijk. Maar mocht hij gaan, dan is zijn einde bij de bond niet het resultaat van één enkele kus.

Vakbondsman

Voor Rubiales’ carrière als bobo is hij een modale verdediger, die vooral op het tweede Spaanse niveau uitkomt. Het is een weinig glamoureus profbestaan: hij en zijn medespelers moeten geregeld maanden wachten tot ze hun salaris krijgen, als het hele bedrag al wordt overgemaakt. Zowel bij Levante als bij Alicante voert Rubiales een opstand aan om een einde te maken aan die wanbetalingen, mogelijk geïnspireerd door zijn socialistische vader, die in de jaren negentig burgemeester was van Rubiales’ thuisstad Motril in Andalusië.

Luis Rubiales (rechts) omhelst middenvelder Teresa Abelleira tijdens de huldiging op het WK voetbal. Beeld Mark Baker / AP

Uit zijn activisme volgt in 2010 de stap naar spelersvakbond AFE, direct na zijn voetbalcarrière. De vakbond legt op dat moment weinig gewicht in de schaal, maar als vakbondsvoorzitter zet Rubiales zijn strijd tegen onderbetaling voort. Hij weet in 2015 de hele Spaanse competitie zover te krijgen om een speelronde lang te staken voor een betere verdeling van de tv-gelden. De staking wordt door de rechter verboden, maar AFE wordt weer een machtsfactor. Ook komt er een fonds om het loon van slecht betaalde voetballers aan te vullen.

Zijn periode als vakbondsman is er niet een van onbesproken gedrag, zo werd ook de afgelopen dagen duidelijk. Aan Tamara Ramos, die de marketing deed bij de vakbond, vroeg hij geregeld welke kleur ondergoed ze die dag droeg, zo verklaarde ze vorige week in een interview in het televisieprogramma El Programa del Verano. Toen Ramos had verteld zwanger te zijn van haar partner, een voormalig teamgenoot van Rubiales, zou hij hebben gezegd dat hij de man geadviseerd had haar ‘van achteren te nemen’ om zo een zwangerschap te voorkomen. Rubiales en de RFEF ontkennen alle aantijgingen.

Seksfeestjes

In 2018 houdt de Spaanse voetbalbond verkiezingen voor een nieuwe voorzitter, vanwege het opstappen van Ángel Villar. Die werd ervan beschuldigd zich verrijkt te hebben met geld van de bond. Rubiales doet mee en wint met de belofte het ‘corrupte’ Spaanse voetbal te veranderen. Bij de bond wordt hij al snel geprezen om het binnenhalen van goedbetalende sponsors. De regionale voetbalbonden steunen hem bij zijn herverkiezing in 2020, omdat hij zich inzet om de ongelijkheid tussen grote en kleine clubs te verkleinen.

Desondanks zijn schandalen nooit ver weg: volgens Juan Rubiales, oom en voormalig personeelschef bij de RFEF, houdt hij in 2020 meerdere seksfeestjes, waarbij, behalve sekswerkers, andere hoge piefen van de bond aanwezig zijn. De rekening voor deze ‘bondsvergaderingen’ ging naar de bond, zei oom Juan vorig jaar tegen El Mundo. De Spaanse nieuwssite El Confidencial meldde bovendien dat Rubiales geld uit de kas van de RFEF gebruikt om de huur voor zijn woning in Madrid te betalen.

Luis Rubiales en de spelers van het Spaanse elftal bij het Moncloa Paleis in Madrid voor een ontmoeting met premier Sánchez. Beeld Juan Medina / Reuters

Rubiales neemt ook de controversiële beslissing om de seizoensopening tussen Real Madrid en FC Barcelona vorig jaar in Saoedi-Arabië te spelen. Uit gelekte audiofragmenten blijkt dat van de 40 miljoen euro die het Saoedische bedrijf Sela betaalt voor de wedstrijd, 6 miljoen bij de bond terechtkomt en 4 miljoen bij Kosmos, het bedrijf van toenmalig Barcelona-speler Gerard Piqué. Het is niet duidelijk of Rubiales persoonlijk verdiend heeft aan de deal.

Bij zijn aantreden belooft Rubiales meer vrouwen op belangrijke posities te zetten, maar dat komt hij niet na. De huidige, 18-koppige bondsdirectie van de voetbalbond telt slechts één vrouw. Als de voorzitter van de vrouwencompetitie, Beatriz Álvarez, hem kort na haar bevalling mailt met een verzoek tot een videovergadering, mailt Rubiales terug dat ze niet aan het werk hoort te zijn en ze zich op het moederschap moet focussen.

Spelersopstand

In september 2022 barst de bom bij het Spaanse vrouwenelftal: vijftien spelers, onder wie de drie aanvoerders, sturen een interne brief naar de RFEF met het verzoek afscheid te nemen van bondscoach Jorge Vilda. Hij schendt volgens hen constant hun privacy door bijvoorbeeld te eisen dat hun hoteldeuren ’s nachts openblijven. Ook zou hij tactische kennis ontberen en ze te hard te laten trainen, waardoor de spelers vermoeid aan wedstrijden beginnen.

Rubiales houdt Vilda, wiens vader Ángel als voormalig bondsvoorzitter veel invloed heeft bij de bond, in het zadel. Hij maakt de interne brief openbaar en schorst de spelers van de nationale ploeg zolang ze achter de verklaring blijven staan. Twaalf van de vijftien doen dat.

Met een gemankeerde selectie en een ongewenste bondscoach, die de spelers openlijk negeren, wordt Spanje toch nog wereldkampioen. Hermoso is een van de uitblinkers. Maar daar heeft, acht dagen later, niemand het meer over.