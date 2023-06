Luide kritiek op samenwerking met PVV, maar CU-leden in Flevoland kunnen het niet tegenhouden

Hans van Dijk van de ChristenUnie komt dinsdagavond naar buiten met koffie voor journalisten. De algemene ledenvergadering was niet toegankelijk voor de pers. Beeld Marcel van den Bergh

Daar sjokken ze wat onbeholpen over het treurige bedrijventerrein in Almere. Ze komen uit Lelystad, Dronten of Urk - en allemaal willen ze op deze dinsdagavond meepraten over de veelbesproken samenwerking van hun ChristenUnie met de PVV.

Sommige staan even de pers te woord, anderen snellen door de turkooizen deur een pandje binnen, dat ligt ingeklemd tussen een sushitent en een sanitairwinkel. Daar, in een migrantenkerk, houdt de provinciale afdeling van de ChristenUnie vanavond een besloten ledenvergadering.

Over de auteur

Rik Kuiper is regioverslaggever van de Volkskrant in de provincies Utrecht en Flevoland. Hij maakt graag grote reportages en reconstructies, zoals Liefdesbrieven van een kampbeul.

Er staat iets op het spel. Zeventien partijleden hebben een motie ingediend waarin ze hun teleurstelling uiten over de coalitie met de PVV. De indieners wijzen erop dat de uitgangspunten van die partij ‘op fundamentele onderwerpen’ haaks staan op die van de ChristenUnie. Ook herkennen ze zich niet in ‘de houding en het gedrag waarmee de PVV de eigen standpunten regelmatig uit’.

Het lijkt een laatste poging om te voorkomen dat het nieuwe provinciebestuur van Flevoland donderdag wordt geïnstalleerd. Dat bestuur wordt gevormd door BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP. De coalitie leunt op een minimale meerderheid: 21 van de 41 zetels.

Ongemakkelijk

De afgelopen tijd ontstond binnen de ChristenUnie flink wat weerstand tegen de coalitie met de PVV. Maandagavond zei partijleider Mirjam Bikker bij Nieuwsuur dat ze ‘een naar gevoel’ krijgt van de samenwerking met een partij ‘die de democratische rechtsstaat ergens niet erkent, er tegenin gaat’. Partijvoorzitter Ankie van Tatenhove noemde een verbond met de PVV in april al ‘niet geloofwaardig’, minister Carola Schouten vond het ‘ongemakkelijk’.

Ook jongerenafdeling PerspectieF spreekt zich al maanden uit tegen een coalitie met de partij van Geert Wilders. ‘De PVV staat voor een politiek waaraan we niet moeten, mogen en willen wennen’, schreven de jongeren op hun website.

Toch ging de provinciale fractie van de ChristenUnie stug door met de onderhandelingen. ‘Wij staan open voor een gesprek met iedereen, maar dat zullen wel stevige gesprekken worden’, zei fractieleider Harold Hofstra in april tegen Omroep Flevoland. ‘Voor ons zijn alle Flevolanders gelijk. Daar doen we geen concessies aan.’

Mooi akkoord

Hofstra heeft ook medestanders, blijkt op het bedrijventerrein. Neem Albert Woord, die twintig jaar lang namens de ChristenUnie in de gemeenteraad van Urk zat.

‘Op lokaal niveau en in de provincie heb ik er geen problemen mee samen te werken met de PVV’, zegt hij. ‘Landelijk denk ik er anders over. Waarom? Omdat daar landelijk beleid gemaakt wordt. Over asiel en migratie bijvoorbeeld. Maar ik wil landelijk ook liever niet met D66 samenwerken. Vanwege de medisch-ethische kwesties.’

Meindert Bakker, fractievoorzitter op Urk, hinkt op twee gedachten. Hij noemt de zorgen over de samenwerking met de PVV legitiem. ‘Maar er ligt wel een mooi akkoord. Met duidelijk het stempel van de ChristenUnie-erop.’

Geen vragen

Even na achten sluit de deur voor de pers. Door een kier in de geblindeerde ruiten is te zien dat de leden plaatsnemen in een zaaltje met een podium, waarop een drumstel en een keyboard staan. Daarachter in grote kapitalen de naam van de man om wie het hier op andere dagen draait: Jesus.

Via Twitter sijpelen soms brokjes informatie naar buiten. ‘Voorzitter geeft eerst aan dat er geen vragen over samenwerking mogen worden gesteld’, schrijft Efraïm Hart, die ooit duo-raadslid in Amsterdam was en later campagneleider bij de gemeenteraadsverkiezingen in Almere. ’Na enkele vraag wil voorzitter mij het woord niet meer geven, omdat ik voldoende aan het woord ben geweest.’

Nadat andere leden zich uitspreken, mag Hart toch nog een vraag stellen. Hij vraagt fractievoorzitter Hofstra vervolgens of hij zijn handtekening onder het coalitieakkoord wil heroverwegen en of hij zich überhaupt nog vertegenwoordiger voelt van de ChristenUnie. Die vragen vielen ‘heel verkeerd’, laat hij vervolgens via WhatsApp weten.

Teleurgesteld

Tegen tien uur wordt de vergadering geschorst. De motie is besproken, maar nog niet in stemming gebracht. Sommige leden hebben er moeite mee dat de indieners schrijven ‘teleurgesteld’ te zijn. Wel steunen ze de oproep aan het bestuur van de provinciale afdeling om in de gaten te houden of de PVV zich wel aan alle afspraken houdt en om de samenwerking met de partij eind in het derde kwartaal van 2024 te evalueren. Daarom gaan er stemmen op de tekst te wijzigen

‘De meningen in de zaal zijn behoorlijk verdeeld’, zegt Kees Hendriksen, een van de indieners van de motie. Hij wil niet dat de het woord ‘teleurgesteld’ geschrapt wordt. ‘Dan haal ik mijn naam er onder vandaan.’

Na de hervatting gaat de tekst inderdaad op de schop. Er komt te staan dat ‘een deel van de leden’ teleurgesteld is. Die motie wordt in stemming gebracht en aangenomen: 33 voor, 25 tegen, 5 onthouden.

Diep teleurgesteld

Niet veel later komen de aanwezigen door de turkooizen deur naar buiten, waar het inmiddels miezert. Efraïm Hart is ‘diep teleurgesteld’, zegt hij. ‘Ik had gehoopt dat er enigszins ruimte zou zijn om over de weerstand te spreken. Dat heb ik gemist. Ik had al geen vertrouwen in de fractie in Flevoland, en dat heb ik nog steeds niet.’

Hans van Dijk, een van de indieners van de motie, is positiever. ‘Het was een goede avond met een zeer uitgebreide discussie’, aldus de fractievoorzitter in de gemeenteraad van Almere. ‘En in mijn ogen een goede uitkomst, namelijk een aangenomen motie.’

Dat de samenwerking met de PVV niet van tafel ging, vindt Van Dijk begrijpelijk. Bij de ChristenUnie kan de fractie niet worden teruggefloten door de leden, zoals bij sommige andere partijen wel het geval is. ‘Dat kan ik vanavond niet veranderen. Wij konden alleen dit signaal aan de fractie geven.’

Harold Hofstra zegt bij het verlaten van de kerk dat de motie hem niet aan het twijfelen heeft gebracht over de coalitie met de PVV. En wat hij gaat doen met de zorgen? ‘Nou, wat ik hiervoor ook heb gedaan. Dat is vooral in gesprek gaan met de leden, en ook de leden blijven betrekken. Er verandert eigenlijk niets aan wat we al deden.’