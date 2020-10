Lucille Werner hoog op CDA-lijst, Inge van Dijk opvallende nieuwe nummer drie

Lucille Werner (R) met toenmalig premier Jan Peter Balkenende (L) en een winnares van de door Werner bedachte mis(s)-verkiezing voor vrouwen met een handicap. Beeld Joost van den Broek

De nummers één en twee op die lijst, Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt, waren al sinds de lijsttrekkersverkiezing van juli bekend. Staatssecretaris Mona Keijzer, ook deelnemer aan die verkiezing, krijgt plek zeven. In 2017 kreeg zij nog de tweede plek, achter Sybrand Buma.

Van Dijk is wethouder in Gemert-Bakel. Onder haar voorzitterschap stapte het CDA vorig jaar na druk van de agrarische sector uit de provinciale coalitie met GroenLinks. Vervolgens werd het bestuur voortgezet in een coalitie waarvan ook Forum voor Democratie deel uitmaakt. Een deel van de CDA-achterban was daar ongelukkig mee.

Werner, vele jaren presentator van het tv-spelletje Lingo maar zonder politieke ervaring, leerde het CDA kennen als bedenker van de mis(s)-verkiezing voor vrouwen met een handicap. Toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende reikte die prijs een aantal malen uit. Toen in 2009 de toekomst van Lingo op het spel stond, zei Balkenende tijdens een persconferentie: ‘Hoe graag zien wij niet Lucille Werner.’

Ambities

De top tien van de lijst is verder samengesteld met nadrukkelijke aandacht voor regionale spreiding. Kamerlid Anne Kuik uit Groningen staat op plek vier, staatssecretaris Raymond Knops krijgt plek vijf. Op plek acht staat Agnes Mulder, Kamerlid uit Drenthe. Harry van der Molen, Kamerlid uit Leeuwarden, krijgt plek negen. Plek zes is voor Pieter Heerma, de huidige fractievoorzitter, die geen ambitie heeft om in die functie door te gaan.

Afgezien van Hugo de Jonge maken de CDA-ministers geen aanstalten hun toegenomen bekendheid met een plaats op de lijst te verzilveren. Minister van Financiën Wopke Hoekstra had al eerder te kennen gegeven zichzelf niet genoeg politicus te vinden om Kamerlid te worden. Ank Bijleveld, minister van Defensie, krijgt waarschijnlijk als lijstduwer een plaats op de lijst, net als Ferd Grapperhaus, minister van Justitie. Die had eerder laten weten door te willen in de politiek, maar raakte in opspraak door het niet in acht nemen van de coronaregels op zijn huwelijksfeest.

De Kamerleden Madeleine van Toorenburg (bij de vorige verkiezingen op plek vijf) en Michel Rog (plek veertien) hebben te kennen gegeven niet door te willen als Kamerlid.

Het CDA werkte met een intern document waarin 67 eisen worden geformuleerd waaraan een CDA-Kamerlid moet voldoen. Een daarvan: ‘Zal het Kamerlidmaatschap voor de volledige periode vervullen’. De lijst moet nog door het partijcongres bekrachtigd worden. Het CDA, dat nu negentien zetels heeft, staat in de Peilingwijzer op dertien tot vijftien zetels.