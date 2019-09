Luchtverkeersleiders beginnen alvast op Lelystad Airport, al vertrekt er geen vlucht: ‘Dit kost een hoop’

Lelystad Airport. Beeld Marcel van den Bergh

Het is de zoveelste poging van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om Lelystad erdoor te drukken, oordelen oppositiepartijen in de Tweede Kamer, die woensdag opnieuw over de luchthaven debatteert. ‘De minister lijkt er alles aan te doen om de schijn van een snelle opening in stand te houden’, reageert Suzanne Kröger (GroenLinks).

Dat de luchtverkeersleiders op 7 november hun intrek zouden nemen in de verkeerstoren van Lelystad Airport, stond al op de planning vóór het laatste uitstel. Van Nieuwenhuizen schoof de opening van het vakantievliegveld in juli voor de derde keer op de lange baan. Directe aanleiding was de inmiddels beruchte ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State. Die dwingt de minister om aan te tonen dat de stikstofuitstoot door vliegverkeer op Lelystad binnen de perken blijft.

De geplande opening in april 2020 werd daardoor ‘onhaalbaar’, aldus Van Nieuwenhuizen. Uit een brief die de minister eind vorige week naar de Tweede Kamer stuurde blijkt echter dat de voorbereidingen doorgaan alsof de eerste vliegtuigen vanaf april van Lelystad opstijgen, met inbegrip van de installatie van de luchtverkeersleiding. Hoeveel dat kost, kan de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) dinsdag niet zeggen. Een luchtverkeersleider (dus geen assistent) verdient volgens de LVNL-website tussen de 80.000 en 120.000 euro.

Volgens Van Nieuwenhuizen is dat nodig om zowel de luchtverkeersleiding als het huidige kleine vliegverkeer op het vliegveld ‘ervaring te laten opdoen met de wijzigingen in procedures en systemen’. Door de 24 luchtverkeersleiders te laten proefdraaien kan Lelystad Airport bovendien ‘op elk politiek gewenst moment ná april 2020’ de deuren openen.

Lange weg

Wanneer dat moment aanbreekt, is onduidelijk. De stikstofuitspraak is niet de enige sta-in-de-weg op de route naar een bruisend Lelystad Airport. Zo laat goedkeuring van de Europese Commissie voor Van Nieuwenhuizens plannen nog steeds op zich wachten, al maakte de NOS vorige week uit een conceptbesluit op dat groen licht vanuit Brussel aanstaande is.

Daarna moet de Kamer nog ‘ja’ zeggen. Dat is geen uitgemaakte zaak. Coalitiepartners D66 en ChristenUnie zeggen al jaren dat Lelystad enkel vluchten mag overnemen van Schiphol. De minister gaat daar in haar jongste plannen tegenin: ook nieuwe vakantievluchten zijn welkom.

Omdat de luchtvaart met zomer- en winterseizoenen werkt, is 1 november 2020 de eerstvolgende datum waarop Lelystad Airport zou kunnen openen. Toch geven luchtvaartmaatschappijen de voorkeur aan een opening in april, als het lucratieve zomerseizoen begint. Dan komt 1 april 2021 in beeld. Tot het zover is gaat de verkeerstoren op het vliegveld ‘het bestaande kleine verkeer’ regelen, schrijft de minister in haar Kamerbrief. Dat verkeer (denk aan zakenjets en lesvliegtuigjes) redt zich nu echter al zonder luchtverkeersleiding.

‘Hoop geld’

Wat als de luchtverkeersleiders straks jaren geen groot verkeer hoeven te begeleiden? ‘Hier stel je een ‘als/dan vraag’ dat is niet aan de orde’, zegt een woordvoerder van de LVNL.

Toch zouden de LNVL en Van Nieuwenhuizen daar volgens GroenLinks-Kamerlid Kröger wel rekening mee moeten houden. ‘De minister tuigt een heel vliegveld op, zonder dat het open kan. Dat kost een hoop geld.’

SP-Kamerlid Cem Laçin trekt een vergelijking met het vorige week op Lelystad Airport geïnstalleerde brandweerkorps. Net als de luchtverkeersleiders zijn 28 brandweerlieden alvast in dienst getreden. ‘Het lijkt het me overbodig dat ze dat daar gaan werken’, zegt Laçin. ‘Het is allemaal voorbarig.’

Nog geen vliegtuig te zien, maar de snelbus stopt al wel De luchthaven is officieel nog zeker een jaar gesloten, maar Lelystad Airport heeft al wel zijn eerste zes reizigers verwelkomd. Ze namen alleen niet het vliegtuig, maar de expresbus. Coalitiepartijen moeten voor opening ‘een draai maken’ Zwichten CDA, D66 en ChristenUnie voor de druk van de VVD? Dat is wel de vrees van omwonenden en oppositie, die blijven hopen op afstel voor Lelystad Airport.