Luchtverdediging Oekraïne kwetsbaar voor Russische raketaanvallen

Een S-300 luchtafweer-raketsysteem. Beeld Maxim Shemetov / Reuters

Na de blijdschap over de aanslag op de Russische Krimbrug ontwaakte Oekraïne maandagmorgen ineens weer in de harde werkelijkheid van de oorlog. Russische raketten kwamen neer in twaalf steden, voor het eerst in maanden ook weer in westelijk gelegen steden als Kyiv en Lviv. Zowel vitale infrastructuur als burgerdoelen werden geraakt. Minstens tien mensen kwamen om, tientallen raakten gewond.

De Russische aanvallen, vanaf zee, vanuit de lucht en vanaf de grond, laten zien dat het de laatste weken op het slagveld zo succesvolle Oekraïne kwetsbaar blijft vanuit de lucht. Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie ging het om 84 kruisraketten en 24 drones, waarvan 13 kamikazedrones. De luchtafweer zou 43 raketten en 13 drones onschadelijk hebben gemaakt. Maar bijna de helft trof dus doel, ook in Kyiv, de best beschermde stad van Oekraïne.

Toch is het niet zo dat de Oekraïense luchtafweer heeft gefaald, zegt Peter Wijninga, militair expert van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). ‘Luchtverdediging, hoe goed ook, is nooit honderd procent waterdicht. En als je niet voldoende middelen hebt om je hele land te beschermen, zoals Oekraïne, moet je harde keuzes maken. Dat betekent: vooral die objecten verdedigen die essentieel zijn voor de oorlogsinspanning. En een woonwijk is dat niet. Die probeer je dan zo goed mogelijk te beschermen met een luchtalarm, zodat burgers wel tijdig naar de schuilkelders kunnen gaan.’

Snelle vliegtuigen en kruisraketten

Ondanks het tekort aan luchtafweersystemen heeft Oekraïne de afgelopen maanden veel materieel gekregen, zegt Wijninga, waaronder draagbare raketten die vanaf de schouder worden afgevuurd (Stinger en Igla) en grotere afweersystemen tegen snelle vliegtuigen en kruisraketten, zoals de Russische S-300 en de Duitse Gepard, een radargeleid stuk geschut op rupsbanden waarvan Oekraïne er inmiddels 24 kreeg.

President Zelensky vroeg maandag in telefoongesprekken met de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz niettemin direct om meer luchtafweersystemen en andere wapens. Duitsland roept als tijdelijk voorzitter van de G7 dinsdag een vergadering van de grote westerse industrielanden bijeen waarin een reactie op de Russische raketaanvallen wordt besproken. En woensdag is er een vergadering van Navo-ministers van Defensie, over onder meer versterking van de Oekraïense luchtverdediging.

Sommige westerse landen namen hier maandag alvast een voorschot op. Zo zei de president van Litouwen dat Oekraïne meer zware wapens nodig heeft en riep het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken ertoe op alle restricties op wapenleveranties op te heffen. De Duitse defensieminister Christine Lamprecht liet weten dat Duitsland binnen enkele dagen een luchtafweersysteem aan het Oekraïense leger zal leveren.

Combinatie met volgradar

Het gaat om het eerste van in totaal vier in juni door bondskanselier Olaf Scholz beloofde Iris-T systemen, de modernste luchtafweer waarover Duitsland beschikt. Daarmee kunnen vliegtuigen, helikopters, raketten en drones tot op 40 kilometer afstand uit de lucht worden geschoten. In combinatie met een volgradar moet het Oekraïense leger dan een grote stad als Charkiv kunnen verdedigen.

Ook de VS hebben eerder al luchtafweersystemen beloofd. Eind september zei het Pentagon dat ze er binnen twee maanden moeten zijn. Vermoedelijk betreft het Nasams (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) van het Amerikaanse Raytheon en het Noorse Kongsberg, een snel en eenvoudig grond-lucht-raketafweersysteem, dat raketten gebruikt zoals die ook vanuit vliegtuigen worden gelanceerd.

Levering van het door Kyiv begeerde Patriot-luchtverdedigingssysteem is niet aan de orde, denkt Wijninga. ‘Dat is een heel geavanceerd middellangeafstandssysteem, maar erg kostbaar en complex om te bedienen. Bovendien is het vooral een systeem tegen ballistische raketten, en dit waren kruisraketten die vanaf zee of vanuit vliegtuigen zijn afgeschoten.’ En de vraag is hoeveel de Russen daar nog van hebben. ‘Ze hebben er heel wat afgeschoten. En nieuwe kunnen ze niet maken, want daarvoor hebben ze westerse geleidesoftware nodig.’