Luchtvaartsector verliest hoger beroep: kabinet mag Schiphol laten krimpen naar 460 duizend vluchten

Nieuwe vliegtuigbrug over de A4. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Dat oordeelt het gerechtshof Amsterdam in hoger beroep. Het is een onverwachte overwinning voor het kabinet, dat sinds vorig jaar eist dat Schiphol krimpt. De luchthaven mag niet langer 500 duizend vluchten per jaar uitvoeren, maar moet eind 2023 terug naar 460 duizend vliegbewegingen. Vanaf november 2024 moet Schiphol verder krimpen naar 440 duizend vluchten per jaar. Aanleiding is geluidsoverlast voor omwonenden.

KLM en andere luchtvaartmaatschappijen probeerden daar een stokje voor te steken. Afgelopen maart sleepten ze de Nederlandse staat voor de rechter. De bedrijven maakten bezwaar tegen de methode die men koos voor de krimp naar 460 duizend vluchten, de zogenoemde ‘experimenteerregel’. Die methode was een geitenpaadje, aldus de bedrijven, het kabinet dichtte zichzelf te veel vrijheid toe.

De kortgedingrechter gaf de luchtvaartmaatschappijen in april gelijk. Het oordeelde dat de overheid ‘niet de juiste procedure’ had doorlopen en zette een streep door de krimp naar 460 duizend vluchten. ‘Volgens Europese regels kan de staat het aantal vliegtuigbewegingen van een luchthaven alleen verminderen na het doorlopen van een zorgvuldig proces.’ Daarmee doelde de rechter op de zogenoemde ‘balanced approach procedure’, waarbij alle belanghebbenden zoals luchtvaartmaatschappijen, uitgebreid moeten worden geraadpleegd. Ook moet Brussel zich over zo’n krimpbesluit buigen.

‘Tijdelijk en kortdurend experiment’

Het kabinet ging tegen de uitspraak in beroep, en krijgt daarin nu gelijk. Het gerechtshof ziet geen enkel probleem met de experimenteerregeling. ‘Naar het oordeel van het hof kan niet worden geconcludeerd dat de voorgenomen Experimenteerregeling (...) onmiskenbaar in strijd is met artikel 8.23a Wlv (artikel uit de wet luchtvaart, red.).’ De rechtbank noemt de methode juist gerechtvaardigd en getuigen ‘van zorgvuldigheid’. Het gaat bovendien om een ‘tijdelijk en kortdurend experiment’.

Dat de luchtvaartbedrijven door zo'n krimp ‘aanzienlijk nadeel’ zullen ondervinden is ‘aannemelijk’. Toch heeft het kabinet ‘de verplichting alle belangen tegen elkaar af te wegen’. Tegenover de belangen van de luchtvaartsector ‘staan immers andere belangen, niet in de laatste plaats van de omwonenden’.

April 2024

De uitspraak betekent niet dat Schiphol alsnog eind dit jaar krimpt naar 460 duizend vluchten. De start- en landingsrechten zijn voor het winterseizoen (1 november tot en met 31 maart) al verstrekt aan luchtvaartmaatschappijen. Het eerstvolgende moment om de capaciteit van Schiphol omlaag te schroeven is vanaf 31 maart 2024.

Een woordvoerder van Schiphol zegt dat de luchthaven ‘zich kan vinden in de uitkomst’. KLM is ‘teleurgesteld’ en gaat het vonnis bestuderen. De luchtvaartmaatschappijen kunnen de uitspraak nog aanvechten. In dat geval gaan ze in cassatie bij de Hoge Raad, de hoogste rechter van Nederland.