Luchtvaartsector stapt naar de Hoge Raad vanwege krimp Schiphol

KLM-vliegtuigen en grondpersoneel op Schiphol. Beeld Lina Selg

Het kabinet besloot vorig jaar dat Schiphol in twee stappen moet gaan krimpen. De luchthaven mag vanaf eind 2023 niet langer 500 duizend vluchten per jaar uitvoeren, maar moet terug naar 460 duizend. Vanaf november 2024 moet Schiphol verder krimpen naar 440 duizend vluchten per jaar.

Luchtvaartmaatschappijen betwisten of de Nederlandse overheid dat wel zelf kan beslissen. Ze wijzen, net als hoge ambtenaren in Brussel, op de zogenoemde Balanced Approach-procedure. Dat zijn vastomlijnde Europese afspraken over het beperken van vliegverkeer. Een luchthaven mag pas krimpen wanneer alle belanghebbenden zijn gehoord, en alle andere opties zijn afgewogen. Het kabinet stelt op zijn beurt dat het zelf mag beslissen over de krimp.

Tik op de vingers

De maatschappijen spanden een kort geding aan bij de rechtbank Haarlem. De rechter gaf het kabinet begin april een flinke tik op de vingers: de regering had ‘niet de juiste procedure’ doorlopen. ‘Volgens Europese regels kan de staat het aantal vliegtuigbewegingen van een luchthaven alleen verminderen na het doorlopen van een zorgvuldig proces.’ Daarmee doelde rechter op de Balanced Approach-procedure.

Ook tot verbazing van deskundigen nam het gerechtshof Amsterdam in hoger beroep een compleet tegenovergestelde positie in. Volgens het hof ‘kan niet worden geconcludeerd dat de voorgenomen Experimenteerregeling (...) onmiskenbaar in strijd is met artikel 8.23a Wlv (artikel uit de wet luchtvaart, red.).’ Het kabinet heeft immers ‘de verplichting alle belangen tegen elkaar af te wegen’, ‘niet in de laatste plaats van de omwonenden’.

KLM en andere maatschappijen vechten die uitspraak nu aan bij de hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad. Het gaat onder meer om KLM, Transavia, Easyjet, Corendon en TUI. Ook de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA doet mee, net als Delta Air Lines en United Airlines. Ze willen dat de Hoge Raad beslist hoeveel macht de Nederlandse overheid heeft bij het inperken van de capaciteit van een luchthaven.

Spoedbehandeling

Wanneer de zaak dient is nog onbekend. Volgens een woordvoerder van de Hoge Raad is het cassatieverzoek nog niet binnengekomen. De doorlooptijd van een civiele zaak is gemiddeld twaalf maanden, hoewel er spoedbehandelingen mogelijk zijn.

Grote haast heeft de zaak echter niet: de start- en landingsrechten zijn voor het winterseizoen (1 november tot en met 31 maart) al verstrekt. Op z’n vroegst kan Schiphol per 1 april 2024 krimpen, hoewel dat scenario sinds de kabinetsval tamelijk onzeker lijkt.

Voor de krimp naar 440 duizend vluchten is het kabinet wel een Balanced Approach-procedure begonnen, die loopt op dit moment. Het kabinet hoopte op basis daarvan per november 2024 te kunnen krimpen naar 440 duizend vluchten. Aan de haalbaarheid van die planning wordt getwijfeld. Over het algemeen wordt aangenomen dat Schiphol pas een jaar later, per november 2025, teruggaat naar 440 duizend vluchten.