Luchtvaartmaatschappijen doen zich groener voor dan ze zijn

In de strijd om de reiziger proberen luchtvaartmaatschappijen zich zo groen mogelijk voor te doen. KLM schrapt een van zijn dagelijkse vluchten van Amsterdam naar Brussel door klanten een kaartje voor de Thalys te geven. Ryanair claimt de laagste CO 2 -uitstoot per passagier van Europa te hebben. Lufthansa biedt zijn passagiers de gelegenheid die uitstoot te compenseren. Niet door bomen te planten, maar virtueel te vliegen op biokerosine. Alaska Airlines roept passagiers op hun eigen fles water mee te nemen in plaats van die aan boord te kopen, terwijl Virgin Atlantic ’s werelds duurzaamste toilettasje voor de duurste klassen introduceert.

De bedrijven spelen met hun groene initiatieven in op het groeiende maatschappelijke ongemak over de milieuschade door de luchtvaart. In Nederland, Duitsland en Frankrijk gaan stemmen op om binnenlandse vluchten dan wel korte vluchten in Europa te verbieden, omdat de trein een duurzamer alternatief biedt.

Alleen maar vuiler

Op het ‘groene voetje’ dat luchtvaartmaatschappijen bij klanten proberen te halen valt vaak wat af te dingen. Zo noemde Ryanair zichzelf maandag in krantenadvertenties de ‘luchtvaartmaatschappij met de laagste uitstoot van Europa’. De Ieren kijken daarbij naar de uitstoot van CO 2 per gevlogen passagierskilometer die met 66 gram 25 procent lager zou liggen dan het Europees gemiddelde. Dat laatste blijkt gebaseerd op de cijfers van vier ‘grote’ concurrenten. De Hongaarse prijsvechter Wizz Air claimt een gemiddelde CO 2 -uitstoot per passagier die 9,5 gram lager ligt.

De lage milieubelasting per kilometer neemt ook niet weg dat Ryanair dit jaar in de top-10 belandde van bedrijven met grootste CO 2 -uitstoot in Europa. Het was de eerste keer dat een bedrijf dat geen gebruikmaakte van kolenverbranding zo hoog eindigde. Intussen maakt Ryanair de lucht alleen maar vuiler. Vorig jaar bliezen de Ieren 9,9 miljoen ton CO 2 de lucht in, tegen 9,2 miljoen ton in 2017 en 8,4 miljoen in 2016, aldus berekeningen van de Europese Commissie. ‘Als het om het klimaat gaat’, reageerde een Britse milieugroepering, ‘is Ryanair het nieuwe steenkool’.

KLM maakte dit weekeinde bekend dat ze vanaf maart volgend jaar een van de vijf dagelijkse vluchten tussen Brussel en Schiphol schrapt. Om het gemis aan vliegtuigstoelen op te vangen worden voor KLM-passagiers plekken in de Thalys vrijgehouden en komt er een incheckbalie op Schiphol. Zo moeten elk jaar 55 duizend luchtreizigers worden overgehaald de trein te nemen. KLM vervoert nu nog elk jaar 280 duizend passagiers tussen Brussel en Schiphol en wil op termijn alle Brussel-vluchten staken.

Kritische noten

KLM’s beslissing wordt met instemming begroet, maar ook hier worden kritische noten geplaatst. De luchtvaartmaatschappij is via dochter Air Antwerp vorige week begonnen met drie dagelijkse vluchten vanaf Antwerpen naar Londen, terwijl er volgens critici een prima treinverbinding bestaat tussen Brussel en Londen.

Tegen het nieuwe compensatieprogramma van Lufthansa, Compensaid, zijn ook bezwaren gerezen. Weliswaar kunnen reizigers met vliegschaamte een toeslag betalen voor milieuvriendelijke biokerosine, maar verbrandt het vliegtuig waarin ze stappen gewone vliegtuigbrandstof. In 2018 werd er pas 15 miljoen liter biokerosine geproduceerd, nog geen 0,1 procent van wat de luchtvaart wereldwijd aan brandstof verstookt.