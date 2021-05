Luchtmachtbases Israël doelwit van raketaanvallen, zwaar bombardement op tunnels Gaza

Een Palestijnse man loopt langs een verwoest pand in Gaza. Beeld AFP

Het luchtalarm ging af op diverse luchtmachtbases in het zuiden en midden van Israël, evenals in Ashdod en Ashkelon. Een van de bases, Hatzerim, werd dinsdag nog bezocht door premier Netanyahu. Volgens Hamas waren de afgevuurde raketten bedoeld voor zes luchtmachtbases die worden gebruikt voor de bombardementen op Gaza.

Een woordvoerder van het Israëlische leger zei dat een raket was terechtgekomen op een veld bij een luchtmachtbasis bij Rehovot. De bekendmaking van Hamas dat militaire bases het doelwit waren, is mogelijk bedoeld om de kritiek te weerleggen in het Westen dat de beweging met de raketaanvallen op steden alleen burgers probeert te treffen.

De actie van Hamas kwam nadat premier Netanyahu in een verklaring op Twitter had gezegd dat Hamas en Islamitische Jihad sinds vorige week zware militaire schade was toegebracht. In een video, die werd opgenomen op Hatzerim, zei Netanyahu dat Hamas ‘onverwachte klappen’ had opgelopen en dat de dagenlange bombardementen ‘Hamas vele jaren hadden teruggeworpen’. Een militaire woordvoerder erkende later echter dat beide Palestijnse bewegingen ‘nog genoeg raketten hebben om af te vuren’.

Hamas vuurde vanaf Gaza tientallen raketten af. Het geweld in de Gazastrook ging ook in de nacht van dinsdag op woensdag onverminderd door. Beeld AFP

Zware luchtaanval

Voor de strijd vorige week begon, werd geschat dat de Palestijnen in Gaza over zo’n 15 duizend raketten en mortieren beschikten. Volgens het Israëlische leger zijn tot woensdag 3.750 raketten afgevuurd op steden in Israël. De luchtmacht voerde bij Khan Younis en Rafah een zware aanval uit op het uitgebreide tunnelnetwerk dat Hamas en Islamitische Jihad gebruiken om zich te verplaatsen, te schuilen en om raketten te lanceren.

In amper een half uur wierpen 52 vliegtuigen 122 bommen af op zo’n vijftien kilometer van het tunnelsysteem. Vorige week werd ook zo’n soortgelijke zware luchtaanval uitgevoerd. Dat de luchtmacht opnieuw op grote schaal de tunnels onder vuur nam, duidt erop dat Israël er nog niet in is geslaagd het ondergrondse netwerk te verlammen. De regering en het leger roepen voortdurend dat de strijd nog dagen kan duren omdat Israël Hamas zoveel mogelijk militaire schade wil toebrengen voordat een wapenstilstand ingaat.

Israel is threatening to flatten another Gaza high-rise at any moment. Here's what previously demolished towers housedhttps://t.co/xcT5Jwa9vz — Haaretz.com (@haaretzcom) 19 mei 2021

Gewaarschuwd

Volgens de autoriteiten in Gaza vielen woensdag bij de luchtaanvallen zes doden. In Khan Younis werd een huis van een veertig leden tellende familie met de grond gelijk gemaakt. Zij konden nog op tijd wegkomen nadat het leger ze had gewaarschuwd dat het zou worden aangevallen. Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza zijn tot nu toe 219 Palestijnen om het leven gekomen, onder wie 99 vrouwen en kinderen.

Het aantal gewonden is opgelopen tot 1.530. Israël zegt dat zo’n 130 Palestijnse strijders zijn gedood maar Hamas en Islamitische Jihad beweren dat het er niet meer dan twintig zijn. In Israël zijn twaalf doden gevallen. Op dinsdag kwamen twee Thaise arbeidskrachten om bij een raketaanval.

Het aantal vluchtelingen in Gaza is opgelopen tot zo’n 58 duizend. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben de Israëlische bombardementen ook zware schade toegebracht aan de gezondheidszorg in het gebied. Zeker achttien ziekenhuizen en klinieken zijn volgens de WHO beschadigd geraakt. Bijna de helft van de meest essentiële medicijnen is opgeraakt. Omdat belangrijke wegen zijn gebombardeerd, kunnen ambulances moeilijk de ziekenhuizen en klinieken bereiken.