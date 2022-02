Luchtmacht VS moet 202 miljoen betalen aan families en slachtoffers van schietpartij in kerk door oud-militair

Maria Durand (l) en Lupita Alcoces, bijbelleraren in de kerk in Sutherland Springs waar in 2017 de schietpartij plaatsvond, bij de 26 kruizen die destijds in de grond werden gestoken ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Beeld EPA

Omdat de luchtmacht de veroordeling nooit meldde, kwam een veroordeling wegens huiselijk geweld niet terecht in een nationale database voor criminelen. De 26-jarige Devin Patrick Kelley kon hierdoor het semi-automatische geweer kopen dat hij gebruikte in de kerk in het plaatsje Sutherland Springs. Zijn motief is nooit duidelijk geworden.

Het forse bedrag dat de rechter maandag toekende is een grote tegenvaller voor de federale overheid. Het ministerie van Justitie wilde niet meer dan 32 miljoen euro betalen, terwijl de bijna tachtig familieleden en overlevenden 366 miljoen euro hadden geëist. Dat de rechter een grote schadevergoeding zou toewijzen, werd al enigszins duidelijk toen hij vorig jaar oordeelde dat de luchtmacht voor zestig procent aansprakelijk was voor het bloedbad.

Volgens de rechter was Kelley, die in 2014 wegens slecht gedrag werd ontslagen door de luchtmacht, aansprakelijk voor veertig procent. De rechter oordeelde dat de slachtoffers recht hebben op het miljoenenbedrag vanwege hun ‘pijn en lijden, mentale angst, misvormingen, lichamelijke beperkingen en verlies van gezelschap’. Hij merkte ook op dat er uiteindelijk geen ‘bevredigende manier is om de pijn van deze families te bepalen’.

Here's how you can help the Texas church shooting victims: https://t.co/y06CEXkctC pic.twitter.com/dyoYaqIguh — CBS Mornings (@CBSMornings) 7 november 2017

Zelfmoord

Kelley stormde in november 2017 de drukke kerk binnen tijdens een zondagsmis. Hij was helemaal gekleed in het zwart en had een masker op van een schedel. Mogelijk had hij de First Baptist Church-kerk uitgezocht omdat het de kerk was van zijn ex-schoonmoeder. ‘First Baptist Church van Sutherland Springs, jullie gaan vandaag allemaal dood’, schreeuwde Kelley.

Hij richtte het grootste bloedbad aan in een kerk in de moderne Amerikaanse geschiedenis. Het jongste slachtoffer was zeven jaar, de oudste 72 jaar. Twintig mensen raakten gewond. Toen Kelley de kerk uit vluchtte, gingen twee omwonenden hem achterna terwijl ze het vuur op hem openden. Hij werd later dood gevonden in zijn auto, na een verkeersongeluk. Volgens de politie had hij zelfmoord gepleegd.

Waarom de luchtmacht het criminele verleden van Kelley, die tussen 2010 en 2014 op een luchtmachtbasis werkte, nooit rapporteerde aan de FBI is altijd onduidelijk gebleven. De militair werd indertijd door een krijgsraad schuldig bevonden aan mishandeling van zijn toenmalige vrouw en stiefzoon. De luchtmacht erkende na het bloedbad wel in de fout te zijn gegaan.

Today marks the two-year anniversary of the tragic mass shooting at the First Baptist Church in Sutherland Springs. As we reflect on this day, let us remember the faith of that community and continue to pray for the continued healing of those affected. pic.twitter.com/B0spIJItLX — Dan Patrick (@DanPatrick) 5 november 2019

Controleren

Door de blunder was er in het National Criminal Information Center (NCIC), een landelijke database met informatie over criminelen, misdaden en vermissingen, helemaal niets te vinden over Kelley. Toen hij het semi-automatische geweer en drie andere wapens kocht, gingen er daarom geen alarmbellen rinkelen bij de verkoper. Deze is verplicht de antecedenten te controleren van wapenkopers.

De advocaat van de nabestaanden en overlevenden, Jamal Alsaffar, hekelde de nalatigheid van de luchtmacht. ‘Hoewel geen enkel bedrag de vele levens kan terugbrengen die verloren zijn gegaan of vernietigd werden als gevolg van nalatigheid van de regering, zal dit vonnis het land veiliger maken’, aldus Alsaffar na de uitspraak. ‘Het zal ertoe bijdragen dat dit soort falen van de overheid niet meer zal gebeuren.’

Het OM erkende dat de overlevenden en de families het slachtoffer waren geworden van een ‘verschrikkelijke tragedie'. Maar volgens officier van justitie James Dingivan was de aangeboden 32 miljoen euro een ‘redelijke schadevergoeding'. Een van de hoogste bedragen, zo’n vier miljoen euro, gaat naar John Holcombe die een opname van de mis maakte voor de kerkwebsite toen Kelley binnen stormde. Hij dook op de grond en wachtte tot de schietpartij voorbij was.

Toen Holcombe weer opstond, zag hij onder de doden onder andere zijn zwangere vrouw, evenals zijn drie stiefkinderen, ouders, een broer en een nichtje. In totaal werden negen leden van de Holcombe-familie gedood. ‘De aanblik van zijn vermoorde vrouw, omringd door hun dode kinderen, is hij niet vergeten', aldus de rechter in zijn uitspraak.