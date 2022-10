Luchtaanval in het noorden van Myanmar: etnische minderheid Kachin meldt zestig doden

Demonstranten in Hpakant in de Myanmarese deelstaat Kachin. Ze steunen de regering van nationale eenheid (NUG) en zijn tegen het militaire bewind. Beeld ANP / AFP

De aanval op het feest van de Kachin-minderheid is de dodelijkste sinds het leger vorig jaar in februari de macht greep in het Aziatische land. Met een staatsgreep verdreven de militairen toen de democratisch verkozen leider Aung San Suu Kyi. Minderheden in de noordelijke deelstaten Kachin en Shan zijn al langer het slachtoffer van etnisch geweld.

Het leger heeft de luchtaanval niet bevestigd. Er is ook onduidelijkheid over het precieze aantal slachtoffers: BBC spreekt van meer dan vijftig doden, Reuters heeft het over zeker dertig. Getuigen beschrijven hoe een aanval door drie vliegtuigen burgers, lokale zangers en leden van het Kachin Onafhankelijksheidsleger (KIA) om het leven hebben gebracht. KIA-woordvoerder Naw Bu vertelt aan persbureau Reuters dat de aanval gericht was op de 62ste verjaardagsviering van de Kachin Onafhankelijkheidsorganisatie, de politieke afdeling van het onafhankelijkheidsleger.

Repressie

Sinds de staatsgreep wordt Myanmar geteisterd door geweld. Vreedzame demonstranten werden na de machtsovername gedood door ordetroepen. Als gevolg van de repressie hebben burgers in het hele land gewapende eenheden opgericht die deel uitmaken van de People’s Defence Force, die het militaire bestuur bestrijdt. Een gewapend conflict tussen het Myanmarese leger en het KIA is zo opnieuw opgelaaid. Het Onafhankelijkheidsleger vecht al zes decennia voor meer autonomie voor de Kachin en verzet zich openlijk tegen de junta.

De aanval komt drie dagen voor een speciale bijeenkomst in Indonesië, waar buitenlandministers uit Zuidoost-Azië het toenemende geweld in Myanmar zullen bespreken. Mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners houdt het aantal doden en arrestaties bij sinds de staatsgreep. Vooralsnog meldt de organisatie meer dan 2.300 doden en bijna 16 duizend arrestaties.

De Myanmarese regering van nationale eenheid (NUG), een groep verkozen vertegenwoordigers die sinds de staatsgreep in ballingschap leeft, roept ‘de internationale gemeenschap op tot actie om de wreedheden van het terroristische leger te stoppen’. Het VN-kantoor in Myanmar zegt in een persmededeling diep bezorgd en bedroefd te zijn over de luchtaanvallen. ‘Wat lijkt op buitensporig en onevenredig gebruik van geweld tegen ongewapende burgers is onaanvaardbaar en de verantwoordelijken moeten ter verantwoording worden geroepen.’