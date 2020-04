Lowlands-taferelen voor waarnemend huisartsen: ‘Binnen twee minuten zijn alle diensten weg’

Net als veel andere zorgverleners worden ook huisartsen hard in hun inkomsten geraakt door de corona­crisis. Patiënten mijden de praktijk uit angst voor besmetting. Waarnemend huisarts Janneke van Uden merkt de gevolgen, net als 80 procent van haar collega’s.

De afgelopen donderdagen, zo rond 11.55 uur, voelt waarnemend huisarts Janneke van Uden uit Den Haag zich alsof ze ‘kaartjes voor Lowlands aan het bestellen is’. Om 12 uur precies kunnen de huisartsen uit de regio zich namelijk inschrijven voor de diensten van de komende week op de speciale coronapost in de stad. ‘Dan is het ­refreshen, refreshen, refreshen en hopen dat je een dienst te pakken krijgt.’ Tientallen andere artsen volgen op dat moment hetzelfde ritueel. Van Uden: ‘Na twee minuten zijn alle diensten vergeven.’

Net als veel andere zorgverleners worden ook de huisartsen hard in hun inkomsten geraakt door de corona­crisis. Het grootste deel van de reguliere huisartsenzorg is stil gevallen: patiënten negeren hun pijntjes en zien het liever nog even aan dan naar een huisartsenpraktijk te moeten, waar zij een besmetting vrezen. Daarvan zijn ook de waarnemend huisartsen het slachtoffer, zij die door de praktijkhoudende huisartsen worden ingehuurd om de gaten op te vullen of extra spreekuren te kunnen aanbieden.

Afgebeld

Bij een flitsenquête die afgelopen weekeinde onder waarnemend huisartsen werd gehouden, zei 80 procent te zijn afgebeld voor reeds afgesproken diensten. In 55 procent van de gevallen gebeurde dat zelfs zonder overleg. 13 procent van hen vreest op korte termijn financiële problemen.

Vorige week spraken de zorgverzekeraars en de huisartsen extra steunmaatregelen af, zo krijgen zij komend kwartaal 10 euro extra per ingeschreven patiënt. Die afspraken zijn er volgens de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) mede voor om‘het hele systeem in de lucht te houden’, aldus een woordvoerder. De LHV roept de praktijkhoudende leden op ‘heel terughoudend’ te zijn in het opzeggen van afspraken met waarnemers.

Huisarts Van Uden: ‘Normaal gesproken heb ik op vier praktijken vaste waarneemdagen. Maar toen de lockdown begon, belde eerst mijn maandagpraktijk of ik thuis kon blijven. En toen volgde de woensdag, de donderdag, enzovoorts. Elke week zeggen ze: we hebben liever niet dat je komt.’

Niet thuiszitten

Bij Van Uden gaat dit in goed overleg met haar werkgevers en daarmee ‘heb ik nog geluk’, zegt ze. ‘Er zijn ook waarnemers die gewoon cold turkey via WhatsApp worden afgezegd.’ Wat nog het meest wringt: ‘Het is crisistijd, als arts wil je niet thuiszitten. Ik heb de kennis om van waarde te zijn, ik ben militair arts geweest en heb ervaring met het opzetten van noodhospitaals. Ik wil helpen.’

Van Uden is ervan overtuigd dat de problemen voor de waarnemers tijdelijk zijn. Veel huisartsen zullen vervanging nodig hebben, omdat ze zelf ziek worden. De coronazorg zal mogelijk moeten worden uitgebreid en ook de reguliere zorg zal weer op gang komen. Omdat mensen doorkrijgen dat het besmettingsrisico in de gewone praktijken verwaarloosbaar is, en omdat er nu een stuwmeer aan gezondheidsproblemen ontstaat. ‘Van een paar chronische diabetespatiënten kreeg ik de laboratoriumresultaten nog binnen. Jeetje, dacht ik toen ik de suikerwaarden zag, hebben we maanden zo hard gewerkt om dat op de rit te krijgen, is dat nu allemaal naar de getver.’