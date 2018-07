Lot van slachtoffers vlucht MH370 blijft een mysterie, ook na onderzoeksrapport

Op 8 maart 2014 verdween vlucht MH370 tussen Maleisië en Vietnam van de radar, maakte rechtsomkeert en verdween in de onmetelijke Indische Oceaan. Dat is alles wat we misschien ooit zullen weten. Zelfs een onderzoeksrapport van 1.500 pagina's brengt het antwoord op de vraag 'waarom?' geen millimeter dichterbij.

Dat antwoord kan namelijk pas worden gegeven als het wrak van MH370 en de lichamen van de inzittenden gevonden zullen zijn, zeggen onderzoekers. Tot die tijd moeten we het met hun 1.500 pagina's doen.

Hierin worden alle bewijzen en theorieën minutieus naast elkaar gelegd, maar alle spitwerk stuit steeds weer op die onbeantwoorde hoofdvragen: waarom verdween het toestel? En hoe? Het bewijs is zo dun dat conclusies nauwelijks zijn te trekken. Vooral voor de nabestaanden van de inzittenden is het rapport daarom een grote teleurstelling. Zij hadden op zijn minst gehoopt op een begin van een antwoord, of al was het maar een vermoeden over wat er gebeurd kan zijn, of over de plaats waar het wrak van het vliegtuig kan liggen. Daar wagen de onderzoekers zich niet aan. Zij houden zich aan de feiten, en die zijn dun gezaaid.

Wat we volgens het rapport nu wel zeker weten is, dat de verdwijning mensenwerk is geweest. Het toestel, dat op weg was van Kuala Lumpur naar Beijing, maakte een U-bocht en dat kan volgens onderzoeksleider Kok Soo Chon 'onmogelijk zijn veroorzaakt door een defect automatisch besturingssysteem'. 'Iemand' heeft de automatische piloot, de communicatie en de noodsignalen van het vliegtuig uitgeschakeld en het toestel met de hand in de richting van de Indische Oceaan gestuurd. Mogelijk was dat de piloot, maar veel wijst erop dat er 'derden' in het spel zijn geweest, zeggen de onderzoekers. Wie dat dan zou moeten zijn geweest blijft ook al een mysterie: geen enkele terroristische organisatie heeft de verdwijning opgeëist.

Dus weten we nog niks, zeggen familieleden van de 239 inzittenden die met het vliegtuig verdwenen zijn. Zij hadden reikhalzend uitgekeken naar het rapport in de hoop eindelijk wat antwoorden te krijgen, en stellen teleurgesteld vast dat het dikke rapport niets bevat dat ze niet al wisten. Zij wachten al meer dan vier jaar op uitsluitsel, dat zij mogelijk nooit zullen krijgen.

Grace Subathirai Nathan, dochter van de vermiste passagier Anne Daisy, spreekt op een persconferentie na de presentatie van de resultaten van het onderzoek naar vlucht MH370. Foto AFP

Piloot

Malaysia Airlines MH370 vertrok op 8 maart om 00:41 met 239 mensen aan boord van Kuala Lumpur naar Beijing. Om 01:19 meldt de piloot zich af bij de verkeersleiding in Kuala Lumpur. Hij moet zich vervolgens aanmelden bij de luchtverkeersleiding van Ho Chi Minh City in Vietnam, maar doet dat niet. In plaats daarvan wordt alle communicatie-apparatuur uitgeschakeld, en verandert het toestel van koers. Het keert om en verdwijnt van de radar. Zoekacties komen op gang maar niemand weet waar het toestel heen is. De zee tussen Maleisië en Vietnam wordt afgezocht, dan de zee rond de Andaman-eilanden en later verschuift de aandacht naar het zuiden, naar de Indische Oceaan. Satelliet-pings ('handshakes') wijzen ten slotte naar een gebied ten westen van Australië, maar zijn te vaag om de positie van het toestel te bepalen. De vier noodsignalen van het vliegtuig ('ELT's'), die geactiveerd zouden moeten worden toen het vliegtuig in het water terechtkwam blijken niet te werken. Maandenlange zoekacties met geavanceerde onderwaterapparatuur leveren niets op, en het zoeken wordt ten slotte gestaakt. Wel spoelen wrakstukken aan, waaronder een 'flaperon', een soort klep waaraan de onderzoekers kunnen aflezen dat het toestel 'in de vliegstand' stond toen het 't water raakte. Dat betekent volgens hen dat op dat moment niemand het toestel meer bestuurde.

Zelfmoordactie

Het rapport bestrijdt de theorie dat de verdwijning een zelfmoordactie van de piloot en/of de copiloot zou zijn geweest. Zij hebben hun achtergrond en hun gedrag voor de vlucht geanalyseerd en constateren dat niets erop wijst dat er met een van die twee mannen iets mis zou kunnen zijn. 'Wij zijn niet van mening dat dit een daad van de piloot is geweest.' Ook aan het toestel, een Boeing 777, mankeerde niets. Het was goed onderhouden en had geen defecten.

Onderzoeksleider Kok Soo Chon benadrukt dat zijn rapport niet het 'finale rapport' is dat werd aangekondigd. Het laatste woord in deze zaak is nog niet gesproken. Dat kan pas als MH370 zal zijn gevonden, maar daar gaat Maleisië niet over, zegt Kok. Voor Maleisië is het zoeken definitief beëindigd. Als er nog gezocht moet worden, moet iemand anders dat doen. Met dit rapport is alles gezegd wat Maleisië nog te zeggen had. Maleisië legt zich er, bij gebrek aan bewijs, bij neer dat de verdwijning voorgoed een mysterie zal blijven.