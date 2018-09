Lot Kavanaugh in handen van Republikeinse senatoren Collins en Murkowski

Twee vrouwelijke Republikeinse senatoren gaan waarschijnlijk de doorslag geven bij de benoeming van de omstreden rechter Brett Kavanaugh in het Hooggerechtshof: Susan Collins en Lisa Murkowski. Als zij tegen de benoeming van Kavanaugh stemmen, lijkt de kans verkeken voor president Trumps kandidaat. De Republikeinen hebben maar een minieme meerderheid in de Senaat.

Susan Collins (links) en Lisa Murkowski (rechts) tijdens een bespreking met o.a. president Trump Foto EPA

Beide senatoren staan bekend als de meest gematigde Republikeinen die in de Senaat zitten. Vooral Collins (65) geldt als iemand die graag met de Democraten samenwerkt, een uitzondering in het sterk gepolariseerde politieke klimaat in de Verenigde Staten.

Met president Trump heeft Collins, die al sinds 1997 voor de staat Maine in de Senaat zit, een ongemakkelijke relatie. Nadat Trump in de zomer van 2016 de nominatie van de Republikeinse partij had gewonnen, liet Collins weten dat zij niet van plan was op hem te stemmen. Volgens haar was Trump het presidentschap ‘onwaardig’ wegens zijn ‘voortdurende stroom van wrede opmerkingen’ over mensen ‘die zich niet op gelijke voet kunnen verdedigen’.

Toch steunt ze Trump sinds hij in het Witte Huis zit in de praktijk veel vaker dan verwacht. Volgens de site FiveThirtyEight stemde ze tot nog toe met 79 procent van Trumps voorstellen mee, inclusief diens enorme belastingverlagingen en het deels ontmantelen van Obamacare.

Maar als het gaat om het milieu of het aan banden leggen van het wapenbezit loopt ze uit de pas met haar eigen partij. Ook op Trumps inreisverbod voor mensen uit een reeks moslimlanden had Collins felle kritiek.

Linkerflank

Murkowski, die sinds 2002 voor Alaska in de Senaat zit, beweegt zich ook aan de linkerflank van de Republikeinse partij. Ze ‘erfde’ haar zetel in de Senaat van haar vader, die in 2002 tot gouverneur van Alaska werd gekozen en de plaats die hij in de Senaat achterliet aan zijn dochter gaf. Nepotisme, vonden veel mensen, maar ze werd daarna drie keer herkozen.

In 2010 had dat wel wat voeten in de aarde, omdat ze in de voorverkiezingen bij de Republikeinen door een rechtse Tea Party-kandidaat werd verslagen. Uiteindelijk won ze het toch via een write-in-procedure, waarbij kiezers zich voor iemand kunnen uitspreken ook al staat die niet op het stembiljet.

Murkowski is iets conservatiever dan Collins, vooral als het gaat om wapens. Dat is iets waar je in Alaska beter je vingers niet aan kunt branden. Volgens FiveThirtyEight stemde ze sinds het aantreden van Trump in 83 procent van de gevallen met het Witte Huis mee. Maar wat abortus betreft zit ze, net als Collins, op een heel andere lijn dan de Republikeinse partij.

Beide senatoren steunen het recht op abortus, terwijl de meeste andere Republikeinen pro-life zijn en liefst zouden zien dat Roe v. Wade wordt teruggedraaid. Met die uitspraak legde het Hooggerechtshof in 1973 het recht op abortus vast.

Veel vrouwen zijn bang dat Roe v. Wade in gevaar zal komen nu president Trump de gelegenheid heeft een nieuwe conservatieve rechter in het Hooggerechtshof te benoemen. Daardoor krijgen de conservatieven een solide meerderheid van 5 tegen 4 stemmen in het Hof. Rechter Anthony Kennedy, die eerder dit jaar besloot af te treden, werd ook gezien als conservatief, maar stemde soms ook met de liberale rechters mee.

Zowel Murkowski als Collins vindt dat Roe v. Wade overeind moet blijven, maar toch gaven ze vorig jaar allebei hun zegen aan de benoeming van Neil Gorsuch, een andere conservatieve rechter die door president Trump naar voren was geschoven voor het Hooggerechtshof. Collins zei er zeker van te zijn dat Gorsuch zich ondanks zijn persoonlijke opvattingen zal houden aan de jurisprudentie rond Roe v. Wade.

Dit keer ligt het ingewikkelder voor de twee Republikeinse senatoren na de beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen Kavanaugh. Als zij toch voor hem stemmen, dreigen zij veel vrouwelijke kiezers tegen het hoofd te stoten. Maar ze hebben het voordeel dat zij dit najaar niet hoeven te worden herkozen.