Los personeelstekorten niet op met meer werknemers, zegt de Sociaal Economische Raad

Onderwijs in actie voor goede oplossingen voor het lerarentekort. Beeld ANP/ Robin van Lonkhuijsen

Er was geen rapport van de SER nodig om te constateren dat het in de publieke sector ‘piept en kraakt’. Dat in de zorg, het onderwijs en de opsporing duizenden handen tekortschieten, is inmiddels dagelijks merkbaar. Zo zijn Amsterdamse basisscholen voornemens om kunstenaars, accountants en musici voor de klas te zetten bij gebrek aan docenten. De politie oost-Nederland grijpt inmiddels niet meer in bij tweehonderd wietplanten op zolder of dierenmishandeling.

Opvallend aan het rapport is wel de oplossing die het adviesorgaan van vakbonden, werkgevers en deskundigen geeft voor die personeelstekorten. Of eigenlijk niet geeft, want volgens de SER kan die namelijk nauwelijks worden gevonden in meer personeel. De sector, goed voor drie miljoen werkenden, kampt met een sterk vergrijsd personeelsbestand en almaar groeiende vraag. ‘We zijn op een punt aanbeland waarop je dat niet meer oplost door alleen meer mensen in te zetten’, zegt SER-kroonlid Bas ter Weel. ‘Dus de vraag is nu vooral: hoe kun je met hetzelfde aantal mensen méér doen?’

Meer werken, dat klinkt voor werkenden in de publieke sector vast niet als een aantrekkelijk perspectief.

‘Je moet dat doen op een manier waarop de werkdruk afneemt. We zien dat de productiviteit in de publieke sector de afgelopen jaren is gedaald, waar die in het bedrijfsleven is gestegen. Dus we doen daar steeds minder met meer mensen. Dat de werkdruk en de uitval nu zo hoog zijn, komt niet doordat mensen meer werk verzetten maar doordat ze meer bezig zijn met taken die ze niet leuk of belangrijk vinden. Als je efficiënter organiseert kun je met dezelfde mensen meer bereiken.’

Efficiënter werken is makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat?

‘Gebruik nieuwe technologie, stel doelen, maak andere roosters, zorg dat iemand die in de zorg werkt niet de hele tijd formulieren invult maar patiënten behandelt. Ik zeg niet dat je alle administratieve taken moet afschaffen, maar om de vijf minuten rapporteren daar kunnen we morgen mee stoppen.’

Uit uw rapport blijkt dat werkenden in de publieke sector eenderde van hun tijd verliezen aan administratie. Hoe kan zoiets gebeuren?

‘Dat past bij een samenleving waarin we alle risico’s willen uitbannen en iemand als schuldige willen aanwijzen als het misgaat. Dus als er in de zorg iets gebeurt met opa of oma, willen we precies weten welke behandeling niet goed was en bij welk loket we moeten klagen. Maar die zorg wordt minder als zorgverleners zich meer moeten bezighouden met administratie. Iemand is aangesteld voor een functie en daar horen regels bij, zoals een diploma, verder moeten we uitgaan van vertrouwen.’

Dat die regeldruk juist in de publieke sector zo sterk is, is volgens de SER het gevolg van de politieke besluitvorming. Omdat de sector wordt gefinancierd met belastinggeld, ligt er grotere nadruk op de verantwoording. Bovendien leiden nieuwe wet- en regelgeving tot een stapeling van beleid, of nog erger: een jojobeleid. Om dat te doorbreken moeten nieuwe ideeën worden getoetst op de uitvoerbaarheid, stelt Ter Weel. Daarnaast stelt de SER voor de ‘bewijslast’ om te draaien: verantwoording kan deels worden geschrapt, tenzij kan worden aangetoond dat die noodzakelijk is.

Veel werknemers in de zorg en het onderwijs hebben ondertussen het heft in eigen hand genomen en zijn zelfstandige geworden, krijgt u die geest met dit advies nog in de fles?

‘Dat is ook aan de opdrachtgevers. Mensen kiezen enerzijds voor dat zzp-schap omdat ze dankzij de personeelstekorten enorm hoge tarieven kunnen vragen, maar ook omdat ze bepaalde taken of diensten niet meer hoeven uit te voeren. Dan is het aan opdrachtgever om niet van de vaste werknemer het afvoerputje te maken, bijvoorbeeld door hem steeds nachtdiensten te laten draaien. Dat kun je ook als sector afspreken.’

Bent u niet bang dat dit advies op de grote stapel met andere rapporten verdwijnt?

‘Dit advies is door zes ministeries aangevraagd dus het probleem is breed gedeeld. Het is duidelijk dat we wat met die krapte moeten. De kosten in euro’s (alleen al aan de inhuur van externen is de overheid nu miljarden kwijt, red.) vallen in het niet bij de kosten van wat het maatschappelijk doet. Dat gevoel in de samenleving dat de boel niet meer onder controle is.

‘Het is ook een bedreiging voor de brede welvaart. Mensen die afhankelijk zijn van de overheid zijn vaak kwetsbaarder dus als de overheid niet levert of te laat levert, raakt dat hen harder. Als klassen naar huis worden gestuurd dan gebeurt dat vaker op scholen waar kinderen dat onderwijs juist hard nodig hebben, in de minder goede wijken, omdat scholen daar grotere problemen hebben om leerkrachten te krijgen.’

Zijn we niet gewoon te verwend geraakt en moeten we de verwachtingen van de publieke dienstverlening bijstellen?

‘Dat is een maatschappelijke afweging, die hebben wij niet gemaakt. Maar het verleden leert dat het allemaal wel kon. Dus ik denk dat als je met bestaande mensen meer kan doen, dat je zal zien dat er geen klassen meer naar huis worden gestuurd en rechters binnen de juiste termijnen uitspraken kunnen doen.’