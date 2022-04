Lopen mensen warm voor een gratis douchetimer? ‘Mijn kinderen staan zo drie kwartier in de badkamer’

‘Ik heb een tijd geleden serieus geprobeerd om zo snel mogelijk te douchen’, zegt Damian (14). ‘En dat was alsnog echt vijf minuten, ofzo’. Meestal doucht hij een kwartier, net zoals zijn vriend Tygo (14) die naast hem staat. Beeld Harry Cock/de Volkskrant

‘Douchen is mijn guilty pleasure’, zegt Christy (51). Ze heeft in haar hand een kleine zandloper die ze met een zuignap aan een badkamertegel kan bevestigen om te helpen precies vier minuten af te meten. Korter douchen vindt ze een moeilijk te nemen hobbel in de zoektocht naar een energiezuiniger leven. ‘Vertel jij eens wat we nog meer allemaal doen voor het milieu’, zegt Christy, die niet met haar achternaam in de krant wil, tegen haar zoon. Bram (11) somt op: ‘We hebben een elektrische auto, zonnepanelen, we fietsen veel, en de verwarming staat op 18 graden.’

Bij de ingang van het winkelcentrum in Roden staat een bakfiets van de provincie Drenthe met daarin honderden kleine zandlopers – de douchetimers. Het is onderdeel van de campagne ‘Gewoon zo! Drenthe op weg naar energieneutraal’. Het doel is om Drenten mee te krijgen en in 2040 alle woningen in de provincie energieneutraal te laten zijn. De eerste fase bestaat uit het uitdelen van douchetimers. Later worden tochtstrips en radiatorfolie voor huurhuizen uitgedeeld en zal het isoleren van koopwoningen worden aangemoedigd. De campagne loopt tot en met het voorjaar van 2023.

Eerst was er klimaatverandering, toen de hogere gasrekeningen en daarna de oorlog in Oekraïne: het zijn allemaal redenen om korter te gaan douchen. De rijksoverheid lanceerde vorige week de landelijke campagne ‘Zet ook de knop om’. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) gaf vijf tips om gasverbruik te verminderen.

Het zijn kleine, gemakkelijke maatregelen – zoals de verwarming lager zetten – die genomen kunnen worden om een beetje bij te dragen, zegt Marijn Meijers, communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Dat geeft ze een goed gevoel en neemt het gevoel van machteloosheid weg dat ze van de oorlog kunnen krijgen. Ze blijven dan waarschijnlijk ook op de lange termijn op hun gasverbruik letten.’

Kwartier per dag

Gemiddeld douchen Nederlanders negen minuten per dag, zo’n douchebeurt kost ongeveer 70 liter warm water. Per jaar verbruikt een gemiddeld huishouden zo 210 kubieke meter gas voor de douche. Als iedere Nederlander zijn de tijd verkort tot vijf minuten, kan jaarlijks 450 miljoen kubieke meter gas bespaard worden.

Judith Komrij (27) loopt met een douchetimer het winkelcentrum uit. Door de oorlog in Oekraïne is ze zich bewuster van hoe afhankelijk we zijn van het gas. Haar jarenzestigwoning was bij aankoop geïsoleerd en de zonnepanelen lagen al op het dak. Zelf heeft ze hr+++-glas in de kozijnen gezet. ‘Het gaat me een klein beetje om het klimaat, maar ik vind het vooral zonde om zo veel geld uit te geven aan energierekeningen.’

De laatste tijd let Komrij op het uitdraaien van de kachel als ze van huis is. Dat is ook een van de andere tips van de overheid om minder gas te verbruiken: de verwarming op maximaal 19 graden overdag, bij afwezigheid en ’s nachts op 15 graden.

‘Heb je een timertje voor mij?’ Peter Lobbes (39) kijkt in de bakfiets met douchetimers. Sinds januari is zijn energierekening met ruim 100 euro per maand omhoog gegaan. Hij is zich daardoor bewuster van het gasverbruik van zijn gezin. Om geld te besparen heeft hij een maand geleden de thermostaat een graad naar beneden gedraaid en nu wil hij gaan letten op zijn douchetijd. ‘Ik douche denk ik een kwartiertje per dag. En als ik niet oplet staan mijn twee kinderen al snel drie kwartier in de badkamer.’

Handtekening

In ruil voor een douchetimer moeten de Rodenaren een kaartje ondertekenen met daarop de belofte aan zichzelf om voortaan vier minuten te douchen. Dat is een bekende psychologische techniek om gedragsverandering kracht bij te zetten. Het is daarnaast belangrijk dat duidelijk wordt dat iedereen meedoet aan energie besparen, zegt communicatiewetenschapper Meijers. Ook de overheid dus. ‘Bij duurzaamheidskwesties kan het al snel voelen als vechten tegen de bierkaai. In je eentje de thermostaat op 19 graden zetten voelt nutteloos, maar als je weet dat iedereen het doet en ook de overheid stappen zet, dan is de overtuigingskracht groter.’

Naast de tips introduceerde het rijk onlangs ook het Nationaal Isolatieprogramma, om 2,5 miljoen woningen te isoleren. Het verduurzamen van het huis staat al bij veel huiseigenaren op de agenda of het verlanglijstje. Zo kreeg de isolatiebranche afgelopen kwartaal zes keer zo veel offerteaanvragen.

Van het totale energieverbruik in Nederland nemen woningen ongeveer 13 procent voor hun rekening. De grootste verbruiker is de chemische industrie met 26 procent. Van al het gas dat een huishouden gebruikt, gaat 80 procent naar verwarming en 20 procent naar warm water. Het grootste deel van het warme water wordt gebruikt voor douchen, een klein deel voor koken. Door alle tips uit de ‘Zet ook de knop om’-campagne op te volgen kan een gemiddeld huishouden zo’n 760 kubieke meter gas per jaar besparen. Dat komt neer op 36 procent van hun totale gasgebruik.

‘Ik heb een tijd geleden serieus geprobeerd om zo snel mogelijk te douchen’, zegt Damian (14). ‘En dat was alsnog echt vijf minuten, ofzo’. Meestal doucht hij een kwartier, net zoals zijn vriend Tygo (14) die in de regen naast hem staat. ‘Maar mijn zus wel een half uur’, zegt Damian lachend. Hij heeft over de hoge gasprijzen gehoord op het nieuws. ‘Ik vind het wel jammer, want ik vrees dat mijn ouders de verwarming lager gaan draaien en dat het koud wordt in huis.’