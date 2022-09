Loopt mijn oude kat of hond gevaar als ik corona heb?

Aandoenlijk mailtje van een lezer. ‘Ik heb sinds een paar dagen corona. Gelukkig ben ik er niet erg ziek van, maar ik zou het graag uitzitten met op mijn schoot mijn lieve, oude kat. Is dat niet gevaarlijk, voor mijn kat?’

Dát huisdieren zoals katten en honden corona kunnen krijgen, is onderhand bekend. Voor een studie die binnenkort uitkomt, bekeken Els Broens van de Utrechtse faculteit diergeneeskunde en collega’s naar bloedmonsters van zo’n zeshonderd katten en honden. Bij de dieren uit een huishouden waar corona was vastgesteld, had zo’n 20 procent antistoffen tegen corona in het bloed, een aanwijzing dat ze een corona-infectie hadden doorgemaakt. Ook de omikronvariant is besmettelijk voor dieren, blijkt uit een vorige maand verschenen, Spaanse analyse van zo’n tachtig honden en katten.

Interessant: heette het aanvankelijk nog dat katten veel bevattelijker zijn voor corona dan honden, in de Nederlandse cijfers zag men daar niets van terug. ‘Dat zo’n verschil in sommige studies toch naar voren komt, kan liggen aan de lage aantallen bestudeerde dieren, of aan de manier waarop mensen met hun huisdier omgaan’, zegt Broens desgevraagd.

Neem die Italiaanse studie, uit de beginfase van de pandemie, die tweemaal zoveel besmette katten als honden vond. Zoiets kan natuurlijk ook komen doordat in Italië de hond ’s nachts op de bank moet, terwijl de kat gezellig mee in bed mag.

Maar of katten en honden ook net zoveel last hebben van corona als de mens, is een ander verhaal. ‘Over het algemeen hebben ze weinig of geen verschijnselen’, vertelt Broens, die enkele weken geleden nog een congres bijwoonde over het onderwerp. Áls de ziekte al opvalt, heeft uw viervoeter koorts, gebrek aan energie en eetlust, en verkoudheidssymptomen: niezen, hoesten, een loopneus, natte ogen. Maar vaak is er helemaal niets aan het dier te merken, aan de buitenkant.

Laat staan dat de hond of kat aan corona overlijdt: dat is voor zover Broens weet, bij gezelschapsdieren nog niet gezien. ‘We hebben hier wel een aantal huisdieren binnengehad voor nader onderzoek’, vertelt de veterinair-microbioloog. ‘Maar steeds bleek dat ze niet aan covid waren gestorven. Ook bij de sterfgevallen onder huisdieren die in het nieuws kwamen, is van geen enkele bewezen dat het door sars-cov-2 komt.’

Niet iets om echt ongerust over te zijn dus. Bovendien werkt corona bij katten anders dan bij mensen. Mochten dieren al gevaar lopen, zijn dat niet per se de oude dieren. ‘Het kan natuurlijk komen doordat de onderzochte aantallen vrij laag zijn, maar tot dusver zien we geen ernstiger verloop bij dieren met onderliggend lijden’, zegt Broens. Ook met leeftijd of geslacht vond men geen verband.

Intussen luidt het officiële advies overigens wél om tijdens corona wat afstand te houden van hond en kat. ‘Meer uit voorzorg’, tekent Broens aan. ‘Want we weten dat het risico dat gezelschapsdieren corona krijgen en weer overdragen op anderen niet nul is.’ Neem het recentelijk beschreven voorval van een 32-jarige Thaise dierenarts die besmet raakte door een kat. Het dier nieste haar in het gezicht. Enkele dagen later werd ze ziek.

Bij twijfel: u kunt uw kat ook testen. Met, jawel, een sneltest. Een andere lezer bezweert me dat hij op die manier corona vaststelde bij zijn hond: ‘Ik heb een test in zijn neus gepropt.’ Het wattenstaafje in de bek kan ook, vertelt Broens monter. ‘Dierenartsen doen het op die manier.’

In het Utrechtse onderzoek zag men ook iets frappants. Liefst één op de drie baasjes rapporteerde desgevraagd dat de hond of kat des huizes symptomen had gehad van corona. Maar toen de onderzoekers dat controleerden bleek van die indruk weinig te kloppen. Dieren die snotteren, hebben het virus vaak niet, terwijl aan de huisdieren die wél corona hebben, vaak niets te zien is. Zó slecht kun je van buitenaf dus inschatten of je huisdier corona heeft.

Ik probeer mij voor te stellen hoe het zou zijn om bij mijn kat een zelftest af te nemen, met dat wattenstaafje. In gedachten zie ik een explosie van gemiauw en gekrab en rondvliegende haren voor me, waarna ik bloedend wegstrompel, op zoek naar de pleisters, terwijl mijn kat me verontwaardigd nakijkt.

Sommige dingen moet je misschien niet willen weten.